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民進黨駐美處主任投書外媒：台美合作　確保戰略科技握在自由世界

▲▼美國在台協會處長谷立言27日晚間出席2026年美國獨立紀念日酒會。（圖／總統府提供）

▲美國在台協會處長谷立言、總統賴清德出席2026年美國獨立紀念日酒會。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨駐美代表處主任蕭舜文日前投書《華盛頓時報》指出，北京正竭力主導定義21世紀的戰略科技，不過台灣與美國的經濟夥伴關係，確保了這些技術能繼續掌握在自由世界的手中。她舉無人機產業為例，台灣的無人機出口在短短一年內增長了近20倍，自由世界對「中國製造」硬體普遍提高警覺之際，台灣製造商已成功列入美國五角大廈的合格供應商名單，一條走台灣而非北京的無人機供應鏈，成為自由世界科技安全的另一項重要資產。

蕭舜文表示，台灣經濟部的數據，台美雙邊貿易總額在2025年突破1兆美元，這顯示台灣已經成為美國第四大貿易夥伴，兩國的合作關係涵蓋半導體、農業、能源、國防科技等領域。她表示，台美共同制定的貿易規則，加強投資協議，才讓這樣的成果得以實現，「這個堅固的合作架構，確保了先進技術能在開放經濟體之間安全流動，從而擺脫容易受到共產主義脅迫的供應鏈」。

蕭舜文指出，今天半導體產業的活力，充分展現了美台合作的巨大價值，台灣的晶片並非由單一公司獨撐，而是是由晶片設計、測試、封裝和製造等專業公司交織而成的龐大網路。她說，胡佛研究所（Hoover Institution）的祁凱立（Kharis Templeman）將這完整的生態系，稱為「美國在世界上最珍貴的經濟夥伴關係之一」，而這個生態系正在以驚人的速度演進。

蕭舜文表示，台積電正加速擴大先進晶片的產能，其中包括在美國亞利桑那州的新廠區，以滿足美國創業家、企業、研究機構和消費者迅速增長的需求，為美國人工智慧的基礎建設提供強大動能。

她表示，台積電在美國廠區投資高達1650億美元，創下美國歷史上最大規模的外國直接投資（FDI）。這些分佈於各地的全新晶圓廠，目前已在當地創造就業機會，並培育出新一代的美國本土工程師。

蕭舜文說，這項夥伴關係之所以具有戰略意義，不僅在於其規模，更在於其結構，台灣政府必須在定期且自由的選舉中對選民負責；正因如此，根據美國傳統基金會評比，台灣在經商便利度上始終名列全球前茅。在那些極度仰賴長期信任、合約執行力及透明法律體系的產業中，這樣的體制差異是立足的根本，且無可取代。

蕭舜文指出，華府的行動也反映了這項認知，美國眾議院中國問題特別委員會在 2025 年 12 月發布的「對台再加十」（Ten More for Taiwan）報告中，呼籲儘速完成兩國迫切需要的雙重課稅減免協定，並共同建立抗衡中國經濟脅迫的能力。

蕭舜文表示，美台快速雙重課稅減免法案，在眾議院以423票贊成、1票反對的壓倒性優勢通過，在當前美國政壇，如此跨黨派的高度共識極為罕見。該法案的落實將顯著加強兩國之間的跨境投資流動，進一步鞏固維繫安全科技合作的法律與金融基礎。

蕭舜文認為，台灣沒有一味等待華府來保護兩國共同建立的成果，在總統賴清德指示下，台灣國防部於2025年9月發布全民國防應變手冊，內容涵蓋空襲應變、假訊息辨識以及民防編組；該委員會獲得50億美元 的專款支持，專門用於民間培訓以及保護關鍵能源、基礎設施與醫療體系，確保台灣在危機期間不僅能生存，更能展現強韌的生機。

▲無人機論壇,盧秀燕,AIT,谷立言。（圖／記者游瓊華攝）

▲美國在台協會處長谷立言、台中市長盧秀燕，共同舉辦無人機論壇。（資料照／記者游瓊華攝）

蕭舜文表示，台灣在培育人民時展現出的嚴謹紀律，正如其打造全球最頂尖自由市場所付出的努力。在台灣，「軍事嚇阻」與「經濟開放」絕非互不相干的兩件事，而是其在面臨強大壓力下捍衛自由的核心戰略。

蕭舜文說，這種共同打造未來的信念，在國防科技產業中同樣顯露無遺，包括無人機出口暴增，台灣的無人機出口在短短一年內增長了近 20 倍；她說，在自由世界對「中國製造」硬體普遍提高警覺之際，台灣製造商已成功列入美國五角大廈的合格供應商名單，一條走台灣而非北京的無人機供應鏈，成為自由世界科技安全的另一項重要資產。

蕭舜文說，台灣正將人工智慧（AI）直接整合至其防空與飛彈防禦系統中，部署戰場管理系統，以縮短面臨協同飛彈與無人機攻擊時的決策時間，這些系統高度仰賴台灣強大的整體科技生態系，而該產業基地正是美台正在攜手打造的安全供應鏈的基石。

蕭舜文強調，這些成就之所以能實現，是因為美台雙邊政府持續選擇加強合作，無論是透過貿易協定、稅收政策還是國防採購。台灣已經用實際行動證明，從晶片、資金到如今的無人機與 AI 國防技術，台灣完全有意願與美國主動共創未來。

最後，蕭舜文說，台美投入的每一美元、批准的每一項協議、簽署的每一份合約，都是在選擇由誰來為這場將形塑本世紀餘下歲月的科技制定規則，「台灣的選擇已經非常清晰，形塑我們未來的科技，必須牢牢掌握在自由世界的手中」。

▲海巡艦隊分署驗收45組無人機訓練機。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海巡艦隊分署驗收45組無人機訓練機。（資料照／記者郭世賢翻攝）

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