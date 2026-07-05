登南湖大山突發肺水腫！男「氣喘四肢無力」　黑鷹載運下山

▲黑鷹直升機救援人員抵達目標區發現曾姓男子並接引上機。（圖／空勤總隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行5人登山隊申請攀登南湖大山，7/2由南湖大山登山口入山，其中一人男山友今日晨間突感肢體無力不適，疑似肺水腫無法行動，同行隊友向花蓮消防局請求救援，經空勤總隊直升機飛往南湖大山屋載運下山，平安送醫接受治療。

空勤總隊表示，接獲花蓮縣消防局通報花蓮縣秀林鄉南湖大山山屋，1名登山客疑似發生肺水腫現象，請求支援直升機救援。接獲申請後，立即派遣駐地花蓮黑鷹直升機於今日上午6點39分起飛，爬高 12,000 呎沿立霧溪定向南湖大山山屋。

任務機於晨間06:39時起飛，爬高 12,000 呎沿立霧溪定向南湖大山山屋，06:54分時抵達目標區發現患者，完成高低空偵察及馬力檢查、風險評估及救援提示後，於07:00時在南湖大山山屋落地點落地。

救援人員於07:04時患者上機，隨即定向花蓮，07:38時德興棒球場落地，由花蓮縣消防局救護車轉診就醫，任務圓滿完成。

警消表示，曾姓男子30歲，於今日晨間突然發現肢體無力、呼吸喘且急迫行走困難，疑似有肺水腫情況急需救援，故申請航空器救援。

花蓮縣消防局表示，登山活動充滿不確定風險，民眾登山前務必考量自身體力、依天候選擇適宜服裝，即便是安排輕裝單攻行程，也應準備可供緊急過夜的設備（如求生毯、可緊急生火的器材、雨衣、禦寒外套、行動糧）、頭燈、求生哨，同時擬定登山計劃、備援方案，並準備具GPS定位功能的通訊設備，以避免突發意外狀況保護自身安全。



