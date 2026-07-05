36度高溫橫掃多縣市！武嶺湧避暑人車潮　警現場交管開2罰單﻿

▲合歡山武嶺地區湧現人潮車潮，警方進行交通疏導。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

暑假和周休假期到，加上中央氣象署針對多縣市發布36度高溫資訊，避暑勝地合歡山湧入大量人潮與車潮，武嶺地區更再度塞成「武嶺早市」；仁愛警分局表示，除持續派員於現場實施交通管制疏導，也已針對違規停車告發2件。

「中橫路況交通資訊站」臉書粉專今天PO出凌晨4時許的監視器畫面，只見武嶺亭前已人滿為患，下方路面也塞滿各式汽機車，幾乎分不出道路和停車場的位置，至早上8時許，武嶺停車場依舊呈現滿位狀況；網友見狀紛紛驚呼：「連二個月的合歡不夜城」、「三月肖媽祖，七月肖武嶺，七月善男信女齊聚中橫武嶺宮」、「武嶺菜市場開張了」。

▲▼合歡山武嶺地區湧現人潮車潮。（圖／記者高堂堯翻攝）

根據中央氣象署發布的高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，今日白天臺北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，都有連續出現36度高溫的機率，嘉義縣則為黃色燈號，籲請民眾注意；林業保育署南投分署則說明，合歡山森林遊樂區位於海拔3000公尺以上的中央山脈，夏季白天平均氣溫約攝氏15至22度，早晚更為涼爽，與平地動輒35度以上的高溫形成鮮明對比，向來是遠離都市酷暑、享受天然冷氣的絕佳選擇。

▲▼合歡山森林遊樂區向來為避暑、觀星的熱門地點。（圖／林業保育署南投分署提供）

仁愛分局提醒，高山路幅狹窄，上山的民眾務必遵守交通規則、配合現場員警的指揮管制，切勿任意違規停車而造成道路壅塞，或疲勞駕駛導致樂極生悲；林業保育署也提醒合歡山屬高海拔山區、氣候變化快速，民眾上山前請先查詢天氣預報及道路資訊，並攜帶保暖衣物、雨具、防曬用品及充足飲水，相關旅遊訊息可電洽合歡山國家森林遊樂區049-2802980及洽臺灣山林悠遊網http:// recreation.forest.gov.tw查詢。