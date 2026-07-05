桃園警擴大取締毒酒駕！86警力強勢執法　今年已查獲761件

▲桃園警察分局執行擴大取締毒駕、酒駕專案勤務。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局為強化查緝毒駕、酒駕等嚴重危害民眾生命安全的危險駕駛行為，於昨（4日）晚間配合「全國同步執行擴大取締毒駕、酒駕專案勤務」，動員86名警力（含保一總隊支援），編組10個路檢小組，於中山路、國際路等重要交通幹道設置封閉式路檢站，以高密度、高強度攔查作為，全面防制毒酒駕違法行為，展現守護民眾安全的決心。

▲▼警方在重要交通幹道設置封閉式路檢站，以高密度、高強度攔查作為，全面防制毒酒駕違法行為。（圖／桃園警分局提供）

市府警察局長廖恆裕親自主持勤前教育，要求執勤同仁落實「三安原則」，注意路檢點縱深配置及執勤安全，並強調警方將持續以強勢執法態度打擊各類犯罪與危險駕駛行為，只要在桃園犯罪一定跑不掉，奉勸民眾切勿心存僥倖，凡有違法情事必定依法究辦。

昨晚共取締2件酒駕，今年迄今已查獲毒駕171件、酒駕588件，將持續分析高風險路段及時段，規劃專案勤務與機動攔查，提升執法密度與見警率。分局長王智民呼籲，毒品及酒精均會影響駕駛人的判斷力、反應能力及車輛操控能力，切勿酒後或施用毒品後駕車，以免害人害己，共同維護安全的交通環境。