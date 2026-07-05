最尷尬回憶！486先生送同學「玩具鈔」當生日禮　被1句話救了

▲486先生。（圖／翻攝自FB／陳延昶）

記者鄺郁庭／綜合報導

電商網紅「486先生」陳延昶近日被朋友問「這輩子最尷尬的是什麼事情」，讓他想起國中時期一段往事。當年因家中負債、完全沒有零用錢，他受邀參加同學生日聚會時，拿不出像樣禮物，只好把《大富翁》遊戲裡的假鈔裝進紅包袋送出，當場羞愧得滿臉通紅。多年後回想，他才明白，貧窮最可怕的不是沒錢，而是讓人覺得自己不配與別人坐在同一張餐桌上。

486先生在臉書回憶，國中時與跟幾位同學感情很好。某次其中一人生日，邀大家週日中午到家裡玩，其他人都爽快答應，只有他一直推託。原因是當時叔叔生意失敗、欠債逃到美國，父親扛下債務，家裡經濟困難，他不僅沒有零用錢，也找不到任何能送人的禮物。

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拿出「玩具鈔紅包」好窘迫 同學父親解圍

到了聚會當天，他只好拿《大富翁》遊戲裡的假錢放進紅包袋，穿上乾淨衣服前往同學家。那是他第一次到對方家，看見屋內溫馨漂亮、裝潢舒適，更加感受到自己與同學家境上的落差。吃飯時，同學媽媽替每人煮了一碗麵，還附上一塊炸得香酥的排骨，這對當時的他來說已是很奢侈的餐點。

飯後，其他同學陸續拿出生日禮物，其中有人送了坦克車模型。輪到他時，他只能滿臉通紅地從口袋拿出紅包，讓現場同學相當驚訝。沒想到壽星打開後，裡面竟是《大富翁》假鈔，氣氛瞬間變得尷尬。

一句「禮輕情意重的好禮物」 暖翻陳延昶

幸好同學父親立刻出面緩頰，稱讚這是一份「禮輕情意重」的好禮物。原PO表示，對方應該看出了他身上的普通衣著與窘迫神情，因此用一句話替他保住顏面。也許其他同學很快就忘了這件事，但對當時年少又自卑的他來說，卻是一段非常難熬的記憶。

他也提到，自己國中暑假就開始當油漆童工，也曾到地下工廠打工、當川菜館服務生，高中時擺地攤，後來還到飯店擔任法式西餐學徒。這些經歷讓他更懂家貧的滋味，也讓他記得，在有能力時對別人多一點體貼，有時只是順口一句話，就能替一個孩子保住很久很久的自尊。