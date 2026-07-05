川普點名2國！國慶演說狂讚美國　形容共產主義像「癌症」

▲美國總統川普4日晚間發表演說，期間讚揚美國及其歷史。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

適逢美國建國250週年，美國總統川普4日晚間抵達華盛頓特區國家廣場（National Mall）發表長約35分鐘的演說。期間，川普大談美國過去的軍事勝利，並提及任內針對伊朗、委內瑞拉的軍事行動，「我們取得巨大成功」。

▲川普展示據稱是美國最早存在的國旗之一。（圖／路透）

CNN、紐約時報等報導，川普在4日深夜11時過後上台發表演說，期間讚揚美國及其歷史，展示據稱是美國最早存在的國旗之一，「這面旗幟可以追溯到1777年，上面印有在7月4日宣布獨立13個州的13顆星星和13條條紋」，「今天在我們的國家廣場上，我們正在慶祝自由戰勝暴政、征服壓迫，以及美國精神從1776年7月4日到2026年7月4日所取得的持久勝利」。

針對任內軍事行動，川普稱在2月發動的戰爭擊沉伊朗整個海軍，看看委內瑞拉、看看伊朗，「我們取得巨大成功」。

▲川普稱，共產主義在美國再次抬頭，「這就像癌症一樣，必須把它切除」。（圖／路透，下同）

川普也指出，共產主義注定永遠失敗，星條旗過去曾把鐵鎚與鐮刀（意指共產主義）送入歷史的塵埃中，如果有必要還會再做一次。他稱，共產主義在美國再次抬頭，「這就像癌症一樣，你必須把它切除，必須盡快把它切除」，「美國永遠不會成為共產主義國家」。

川普演說結束之後，華府迎來盛大煙火表演。根據CNN，有近85萬枚煙火會從林肯紀念堂倒映池、波托馬克河駁船和西波托馬克公園等10處地點發射。

▲▼華府國慶煙火。（圖／路透）

就在4日早些時候，美軍各式軍機在華府上空編隊飛行通過，數量達數十架，包括藍天使（Blue Angels）飛行表演隊、美國國家航空暨太空總署（NASA）F-5戰鬥機以及B-2轟炸機。

America 250: Blue Angels demonstration over the National Mall in Washington, DC. pic.twitter.com/CL6avojYOF — CSPAN (@cspan) July 4, 2026