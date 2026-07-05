常搭飛機的人「不選靠窗位」？大票狂點頭：長途就知道了

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

搭飛機可以選座位，有網友好奇，為什麼經常搭飛機的人，買機票時大多偏好靠走道座位，認為坐在窗邊才能欣賞窗外景色，出國旅遊也更有感，因此忍不住發文詢問。貼文曝光後，引發不少經常出國的旅客分享經驗，直言短程航班或許會選靠窗，但長途飛行幾乎都會優先選走道，因為行動方便、上廁所不用麻煩別人。

原PO在Threads發文表示，「為什麼常搭飛機的人機票喜歡買靠走道？」他認為，坐在走道位置就無法欣賞窗外美景，好奇大家出國旅遊時，不會覺得有點可惜嗎？

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靠走道「機動性高」：長程班機就知道了

貼文曝光後，不少網友表示，「就是因為常搭飛機，所以才選擇走道。」「方便如廁、有多餘的移動空間，下機也比較快。」「長程班機你就知道了。」「上廁所不用一直麻煩鄰座，還可以隨時站起來活動。」「靠走道腳可以伸出去，比較不會痠。」

也有許多人認為，窗外景色其實沒有想像中精彩，「飛上高空後，窗外沒有什麼好看的。」「起飛跟降落那幾十分鐘比較有景，巡航就是藍天白雲跟機翼。」「常常飛早就看膩了。」「短程會選靠窗，長途一定選走道。」

不過，也有不少人仍偏愛窗邊座位，「我還是喜歡靠窗，睡覺比較好睡。」「我喜歡看窗外美景，在高空看雲發呆很療癒。」「我選靠窗不是為了風景，是不想一直被別人借過。」「三小時以內靠窗，三小時以上走道，這樣最剛好。」