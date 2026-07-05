墳墓已準備好！機密文件示警：哈米尼國葬恐釀3000死

▲在伊朗德黑蘭伊瑪目霍梅尼清真寺（Imam Khomeini Grand Mosalla），民眾聚集出席悼念哈米尼。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗正為已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）舉辦連日葬禮追思儀式，不過德國「世界報」（Die Welt）援引機密文件及德黑蘭市政府消息人士說法指出，伊朗當局已私下為喪禮期間可能造成1500至3000人死亡的狀況做好準備。

機密信函曝光 當局為3000死做準備

伊朗國際引述這篇報導指出，伊朗紅新月會與國家危機管理組織曾向伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammadreza Aref）提交機密信函，信中預估喪禮期間可能造成1500至3000人死亡。為此，德黑蘭當局已在貝赫什特扎赫拉公墓準備數千個新墳墓，並成立小組負責處置死傷與失蹤者。

德黑蘭市政府員工透露，市府危機處理中心的同事已證實上述準備工作屬實，「那些預先準備好的墳墓確實存在。上級被告知，就算死亡人數達到3000人也『沒問題』。在這麼龐大的人潮加上酷熱天氣下，沒人知道會發生什麼事。」

不過這些說法並未得到獨立證實。

葬禮橫跨兩國五城 估2000萬人參加

哈米尼葬禮儀式4日在伊朗德黑蘭開始，途經庫姆（Qom）、伊拉克納加夫（Najaf）和卡巴拉（Karbala），並於9日安葬在家鄉馬什哈德（Mashhad）。

▲官方宣稱將有2000萬人動員參與。（圖／路透，下同）

官方宣稱將有2000萬人動員參與，德黑蘭市政當局為此調派1.1萬輛巴士，捷運與公車更全天候不間斷營運。報導還稱，當局在德黑蘭規劃大規模安全與後勤行動，包括交通管制、可能影響空中交通、動用數千輛巴士、設置臨時廚房，並利用學校與清真寺安置參與民眾。

世界報引述與政府關係密切記者的估算，德黑蘭一地的預算約達1500萬歐元，庫姆與馬什哈德則各分配到500萬歐元。若加上納加夫和卡巴拉也將舉行儀式，這場葬禮可能成為現代史上最昂貴的國葬之一。

由於伊朗近年曾多次發生致命的葬禮踩踏事件，這次大規模籌備工作也引發外界關注。2020年伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在克曼的葬禮，曾造成至少56人死亡、逾200人受傷；1989年何梅尼（Ruhollah Khomeini）的葬禮同樣陷入混亂，至少8人死亡、數百人受傷。