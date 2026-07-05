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不只是受害者！　王婉諭：泰山、福壽、福懋也是「中聯油脂」股東

▲▼ 時代力量主席王婉諭召開記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／時代力量提供）

記者詹詠淇／台北報導

中聯油品致癌物超標案延燒，食藥署宣布擴大下架兩類產品，分別為「原型油品」和「高含量加工製品」，即使用問題油品含量達20%以上的加工品，含量低於20%者應揭露。兩類產品限7月6日晚間12時前完成下架。時代力量黨主席王婉諭今（5日）指出，衛福部有2個問題應該回答，很少人知道泰山、福壽、福懋在新聞上看起來像受害者，但其實也是「中聯油脂」股東，在此結構下食品業自主檢驗機制，真足以保障消費者？且1300公噸問題油，官方只回收17公噸，不到2%，如果認為不同下游產品的風險程度不同，應分層揭露。

王婉諭在臉書發文表示，4月初時，中聯油脂一批大豆沙拉油，在出廠的自主檢驗報告寫著「合格」。沒人想得到，2個月後，這批「合格」的沙拉油，被檢驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，讓全台將近300家業者一起中鏢。

王婉諭指出，這批沙拉油總共1300公噸，從4月起陸續出貨給泰山、福壽、福懋三大品牌，因為初驗合格，這批「合格」的油，就這樣一路賣了2個月。直到6月11日，下游客戶南僑自行複驗，才發現數字不太對勁。6月25日，收到通知的中聯重新送交第三方檢驗。結果出爐，每公斤8.1微克，約為法規上限4倍。

王婉諭說，超標的致癌物「苯駢芘」跟石棉、菸草一樣，都屬於WHO認證的一級致癌物。它不會讓你吃一口就中毒，但長期累積暴露下來，會增加罹癌的風險。而且，這是家家戶戶都在吃的沙拉油。

王婉諭表示，7月1日，食藥署正式對外公布，泰山、福壽、福懋等廠商也緊急下架15項產品，後續已擴大到18項產品、30個批號。接下來，就像骨牌一樣，全台各縣市展開全面清查。

王婉諭列舉，台北市目前清查相關通路，尚未查獲市面仍有違規批號產品，但42所學校，含3所幼兒園的營養午餐，已經用過問題油；新北市稽查74家業者，沒有查到問題批號，但32所學校的孩子，這幾個月吃下的營養午餐，油已經全部用完。

王婉諭指出，桃園市稽查25家業者、2家工廠，下架逾900公斤，暫時沒有查到違規使用；問題的源頭台中市，業者名單從224家，一路擴大到超過300家，加上在地下游53家，累計回收超過5千公斤，還有24所學校、12個社福機構、1家月子中心，一起中鏢。

王婉諭說，台南市稽查10家量販、14家餐飲、8家夜市攤商，下架62件；高雄市稽查92家賣場、超過800家長照機構、243家餐廳，累計超過570家通路。8所學校、4所軍校，目前沒有使用問題油。前天，台中地檢署正式分「他」字案，偵辦中聯是否涉及刑責。

王婉諭認為，現在這整起事件，有兩個問題，衛福部應該要回答的。第一，很少人知道的是，泰山、福壽、福懋，這三個大家熟悉的品牌，在新聞上看起來像是受害者，但其實他們也是「中聯油脂」的股東，各持股33.33%。也就是說，在品牌、上游供應商、檢驗責任之間，本來就有高度重疊的利益關係。

王婉諭質疑，在這樣的結構下，食品業現行仰賴「自主檢驗」的機制，真的足以保障消費者嗎？同一批油為什麼初驗合格，2個月後卻驗出超標？採樣、檢驗頻率、第三方監督，到底哪一個環節出了問題？

王婉諭指出，第二，事到如今，1300公噸的問題油，官方只回收了17公噸，不到2%，其他很大一部分可能都被消費者吃下下肚。同時，握有291家完整下游廠商名單的食藥署，一度拒絕公開、被批評後才局部退讓，至今仍未全部公布。

王婉諭喊話衛福部長石崇良，如果認為不同下游產品的風險程度不同，至少也應該分層揭露，哪些是直接使用油品的餐飲業者？哪些是加工食品？哪些流入學校、社福機構、長照機構？消費者不是沒有判斷能力，比起蓋牌不公開，把把事情講清楚反而更能讓人民安心。

不過，王婉諭也強調，目前流入市面的油品不會導致急性中毒，所以無需過度恐慌，也不需要特地就醫。大家擔心的話，可以先確認家中是否使用到問題油品，並維持均衡飲食，幫助肝臟代謝系統運作。但無論如何，食安問題，關係到的是全民的健康，不是「下架回收」四個字，就能交代過去的。

 
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