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武漢眾邦銀信用風險遭接管　中國民營銀行首例

▲▼武漢眾邦銀行。（圖／翻攝眾邦銀行）

▲武漢眾邦銀行。（圖／翻攝眾邦銀行）

文／中央社

中國金融監督管理總局3日公告，武漢眾邦銀行出現嚴重信用風險，為保護存款人及其他客戶的權益，即日起對眾邦銀行實施接管，期限1年。這是中國監管部門首次接管民營銀行。

據中國媒體中新社等報導，武漢眾邦銀行接管組由湖北省地方金融管理局、武漢市人民政府牽頭，與中國國家金融監督管理總局湖北監管局、中國人民銀行湖北省分行、存款保險基金管理有限責任公司等單位組成。自接管日起，接管組全面行使武漢眾邦銀行的經營管理權。

監管公告表示，金監總局、湖北省人民政府高度重視金融風險防範和存款人、其他客戶的合法權益保障。接管後，武漢眾邦銀行客戶業務照常辦理，依法保障存款人和其他客戶合法權益。個人存款方面，對本息全額保障，不受影響。對公存款和同業負債方面，根據保障方案予以保障。接管後的新增存款和同業負債本息全額保障，不受影響。

據武漢眾邦銀行官網，該銀行由卓爾控股發起，聯合其他多家湖北民營企業共同設立，是原本銀保監會批准成立的全國第11家民營銀行，也是湖北省首家民營銀行，於2017年5月18日正式開業，初始註冊資本人民幣20億元，後於2020年1月16日完成增資擴股，註冊資本達到40億元。主打業務為供應鏈金融與小微企業貸款。

工商訊息顯示，眾邦銀行由卓爾控股、當代集團、壹網通科技、鈺龍集團、奧山投資、法斯克能源等6家民營企業發起成立。其中，當代集團和鈺龍集團此前已因債務違約等問題相繼成為被執行人或股權遭凍結。

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