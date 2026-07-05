巴威持續增強「北轉距離成關鍵」　周五起影響最明顯

▲巴威颱風周五、周六最接近台灣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風周三前將持續增強，周四逐漸北轉朝台灣東方海面前進，預計周五、周六最接近台灣。由於其暴風半徑達350公里，無論是否通過台灣，影響都相當明顯，屆時全台有雨，北部及宜蘭要留意局部豪雨。

中央氣象署預報員賴欣國表示，受太平洋高壓影響，各地晴到多雲，局部地區有午後雷陣雨，這樣的天氣預計持續到周三。周四起巴威颱風接近，桃園以北及宜蘭開始有雨勢，周五、周六颱風外圍環流影響，各地都有降雨情形，北部及宜蘭有較大雨勢。

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賴欣國指出，目前東亞附近有2個颱風，梅莎颱風昨天登陸中國至越南邊界，持續朝內陸前進，對台灣沒有影響；巴威颱風今天早上8時位於鵝鑾鼻東南東方3140公里海面，未來沿太平洋高壓南側朝西北西前進，周三前抵達菲律賓東方海面，周四受高壓導引北轉，周五位於台灣東方至琉球南方海面，降雨會逐漸增加，但未來路徑仍有不確定性，周五起移動路徑將會受太平洋高壓影響。

他表示，周三前受太平洋高壓影響，各地晴朗穩定，午後有短暫陣雨，期間巴威颱風預計會略微增強，但周四接近台灣東方海面後，強度就會減弱，周四、周五預計以中颱上限至強颱下限接近台灣，由於其暴風半徑達350公里，無論是否通過台灣，影響都相當明顯。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨趨勢，他表示，今天各地晴到多雲，午後中部山區及北部有雷陣雨。明、後天各地多雲到晴，午後北部、南投地區及其他山區有雷陣雨，周三雨區縮小，周四巴威颱風接近，桃園以北及宜蘭降雨逐漸增加，午後南部地區及山區有局部雷陣雨。周五、周六颱風最接近，全台有雨，北部山區及宜蘭地區有豪雨等級降雨。

溫度方面，賴欣國指出，周四前西半部高溫35至36度，大台北盆地、中南部及花東縱谷有36度以上機率。周五、周六降雨增多，高溫略為下降，但金門有焚風機率，要留意36度高溫。

另外，他也說，周三起北海岸、東半部及恆春有長浪，提醒民眾留意。