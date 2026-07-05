豆包、千問15日下線「智能體」　陸「人工智能管理法」同日上路

▲字節跳動旗下AI「豆包」。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸AI模型豆包、千問同日宣布，將於7月15日下架「智能體」（Agent）功能，建議用戶提前完成備份。值得注意的是，豆包與千問下線智能體的日子，正好是大陸《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》正式實施的日子。

豆包4日發出《豆包智能體功能下線通知》，稱由於產品功能調整，智能體功能將於2026年7月15日下線。豆包公告，功能下線後，仍可在一段時間內查看並自行保存智能體訊息及歷史對話數據。

豆包提到，今年10月15日後，豆包將根據《隱私政策》對智能體相關數據進行處理，後續將無法在豆包內查看或恢復。如有重要內容，建議通過截圖或分享導出文本的方式提前完成備份。

豆包還說，此外，字節跳動旗下的貓箱APP可創建新的智能體、開啓對話服務，如有需要，後續可在貓箱APP開啓智能體新體驗。

阿里旗下千問APP也在同日發出「下線提醒」，宣布千問智能體功能與服務將於2026年7月15日正式下線，下線後用戶將無法繼續訪問相關智能體配置及歷史對話記錄。

千問表示，需保存相關內容可以在下線前及時完成備份，並通過複製、截圖、導出對話等方式保存智能體配置信息及重要對話記錄，智能體下線後將依據法律法規對相關數據進行刪除。

「智能體」（AI Agent）可理解為具備自主執行能力的AI「智能助手」，除了能與使用者對話外，還可依照設定的目標，自行規劃步驟、調用工具、存取資料，完成特定任務，例如整理資訊、撰寫文件、規劃行程、分析數據，甚至串接外部服務執行工作流程。

值得注意的是，豆包與千問下線智能體的日子，正好是大陸《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》正式實施的日子。該辦法針對人工智慧擬人化互動服務建立管理規範，要求業者加強內容安全、未成年人保護，以及防範使用者對AI產生過度情感依賴等措施。