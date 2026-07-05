致癌油延燒！蔣萬安喊話中央　沈伯洋批責任轉移：中央地方應協作

▲民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋。（圖／記者劉耿豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

中聯油品致癌物超標案延燒，食藥署宣布擴大下架兩類產品，分別為「原型油品」和「高含量加工製品」，即使用問題油品含量達20%以上的加工品，含量低於20%者應揭露。兩類產品限7月6日晚間12時前完成下架。台北市長蔣萬安今（5日）喊話食藥署及中央政府，進行四點嚴正呼籲，包括立刻公布名單、成立專區，上游全面清查，最短時間內釐清案情以及重建源頭管理機制。民進黨台北市長參選人沈伯洋則表示，這沒有分藍綠，也不應分中央跟地方，而是要兩邊一起協作讓大家安心。

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋今（5日）上午與黨籍地方議員至士林慈諴宮參香，沈伯洋表示，油品問題本來就應該中央地方一起協作，才可以讓大家感到安心。如果今天又跳出來說中央應該怎麼做，又是另一次把責任轉移。

沈伯洋認為，中央對源頭的控管，確實是中央必須要做，但中央今天就算把所有事情都公布完以後，你在地方要怎麼去查核？因為到底誰用了，還是要去地方才有辦法知道，再來你怎麼去通知，這也是地方政府的權責。

沈伯洋說，這絕對不是政治口水的時候，大家要保護人民對食品、食用油的安全，「這個沒有在分藍綠啦，也不應該拿來分中央跟地方」，而是兩邊要一起協作讓大家安心的事情。

此外，台北市長蔣萬安4日受邀至台東參訪「2026台東博覽會」時宣布，蔣市府將訂購2000箱台東鳳梨釋迦，但不同於先前陸委會副主委梁文傑是「自掏腰包」，蔣萬安究竟是自掏腰包，還是使用公帑，引發熱議。

沈伯洋表示，支持台灣農產品沒有分什麼政治立場，台北作為重要的產銷中心，對全台灣農產品的支持，他認為是至關重要。當然，如果要採購，採購程序如何？應該怎麼透明？這是另外一件事。最近陽傘的事情大家也非常注重，成分怎麼計算、怎麼選定地址等，是大家比較關心的話題。