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書藝盛會在花蓮！蘭亭大會全國賽登場　逾千人齊聚以墨傳情

▲▼第九屆花蓮蘭亭大會全國賽4日上午在花蓮縣立體育館盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

第九屆花蓮蘭亭大會全國賽4日上午在花蓮縣立體育館盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「115年第九屆花蓮蘭亭大會全國賽」4日上午於花蓮縣立體育館盛大登場。來自全國各縣市的1,095位書法與硬筆字愛好者齊聚花蓮，以筆會友、以墨傳情。立法委員傅崐萁也特別出席與花蓮縣長徐榛蔚共同為參賽選手加油打氣，與全國書藝愛好者共同參與這場融合文化底蘊與時代精神的全國書藝盛會。

▲▼第九屆花蓮蘭亭大會全國賽4日上午在花蓮縣立體育館盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼來自全國各縣市逾千位書法與硬筆字愛好者齊聚花蓮，以筆會友以墨傳情。

活動在充滿朝氣與感恩的氛圍中拉開序幕。花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁偕同教育處長翁書敏、花蓮縣家長協會理事長林月雲、花蓮縣教育會理事長江政如，以及連續九年承辦賽事的稻香國小校長與行政團隊共同出席。現場更吸引了眾多前來觀賽的家長與師長，共同感受中華書法藝術的深厚魅力。

縣長徐榛蔚在致詞中特別感謝教育處團隊對於花蓮「從啟蒙到18歲（零到18歲）」完整教育教程的用心規劃，為花蓮孩子營造最優質的教育環境。

▲▼第九屆花蓮蘭亭大會全國賽4日上午在花蓮縣立體育館盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚指出，花蓮蘭亭大會自傅崐萁立委在縣長任內創辦以來與讀經教育、小論文競賽並列為花蓮奠定基礎教育、培養台灣軟實力的三大基石。時至今日，讀經教育已推動至第18、19屆，蘭亭大會也邁入第九屆，成為全國書藝界一年一度的重要盛事。徐榛蔚引用《論語》「文勝質則史，質勝文則野，文質彬彬，然後君子」，強調古代「六藝（禮、樂、射、御、書、數）」中文明與內質並重的重要性。

▲▼第九屆花蓮蘭亭大會全國賽4日上午在花蓮縣立體育館盛大登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚指出，花蓮蘭亭大會與讀經教育、小論文競賽並列為花蓮奠定基礎教育、培養台灣軟實力的三大基石。

徐榛蔚表示，無論面對現在的課綱改制，或是教育如何朝向智慧化、科技化、數位化與AI化發展，孩子在人格奠定的過程中，依然非常需要訓練專注、判斷、明辨是非與審慎篤行的能力。「書法的美學，最重要就在於『留白』。」徐縣長感性地說，面對現代社會中家長與孩子對3C產品的普遍焦慮，書法配置與意境中的留白，正能提升人格意境。如果每個人每天能留白十分鐘給自己進行對談與內觀，就能讓繁雜混亂的磁場與頻率安靜下來。

本屆賽事更別具意義，特別結合了花蓮今年即將迎來的「國際少年運動會（ICG）」與「世界龍舟俱樂部錦標賽」的城市意象，展現「動靜皆宜」的教育遠景。徐榛蔚強調，花蓮期許每一個孩子都擁有強健的身心靈，並成為懂得感恩的孩子。透過來到好山好水的花蓮，放慢腳步親近七星潭與太平洋，在壯闊的大自然中內觀自我，更能深刻體會父母付出的愛與力量。
 

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