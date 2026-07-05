首爾飄起台南芒果香！黃偉哲率隊進軍弘大　搶攻韓國年輕客群

▲台南市長黃偉哲率市府團隊前進韓國首爾弘大商圈，行銷台南觀光與優質農產品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為拓展韓國觀光及農產外銷市場，提升台南國際能見度，台南市長黃偉哲率領市府觀光旅遊局及農業局，4日在韓國首爾年輕流行文化重鎮弘大商圈，舉辦觀光與農產複合式推廣活動，將台南城市意象、美食及旅遊魅力搬進首爾街頭，吸引大批韓國民眾駐足體驗。

活動現場設置觀光應援車、主題拍照區及互動遊戲，並提供台南當季芒果、芒果果乾及現打芒果冰沙免費試吃，讓韓國民眾一次感受台南的美食、美景與人文文化。不少民眾品嘗新鮮芒果後，紛紛驚呼香甜美味，現場氣氛熱絡。

黃偉哲表示，弘大商圈聚集大量年輕族群，充滿創意及流行文化，因此特別選在當地舉辦台南推廣活動，希望以貼近年輕世代的互動方式，搭配農特產品試吃、旅遊資訊介紹及趣味有獎徵答，讓更多韓國民眾輕鬆認識台南。

黃偉哲指出，台南日照充足、水質良好、土地肥沃，是台灣重要農業城市，孕育出高品質芒果及鳳梨，兩項水果近年均已順利出口韓國。他也邀請韓國消費者踴躍選購，未來市府將持續透過多元管道，推廣台南優質農漁產品及加工食品。

黃偉哲現場也化身「台南最佳推銷員」，親自與民眾互動、主持有獎徵答，並熱情介紹台南觀光特色。觀光旅遊局則針對韓國年輕族群喜愛的美食旅行、特色體驗及社群分享，規劃豐富旅遊內容，希望提高韓國民眾對台南的認識與好感。

市府表示，韓國是台南長期深耕的重要國際市場，近年持續透過參展、品牌建立及通路開拓，協助台南農產品進入韓國市場；觀光方面也藉由交通樞紐廣告、網紅推廣及旅展行銷增加曝光。此次整合農業、美食及旅遊資源，盼進一步提升城市品牌價值，帶動農業與觀光產業共同發展。