　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

首爾飄起台南芒果香！黃偉哲率隊進軍弘大　搶攻韓國年輕客群

▲台南市長黃偉哲率市府團隊前進韓國首爾弘大商圈，行銷台南觀光與優質農產品。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率市府團隊前進韓國首爾弘大商圈，行銷台南觀光與優質農產品。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為拓展韓國觀光及農產外銷市場，提升台南國際能見度，台南市長黃偉哲率領市府觀光旅遊局及農業局，4日在韓國首爾年輕流行文化重鎮弘大商圈，舉辦觀光與農產複合式推廣活動，將台南城市意象、美食及旅遊魅力搬進首爾街頭，吸引大批韓國民眾駐足體驗。

▲台南市長黃偉哲率市府團隊前進韓國首爾弘大商圈，行銷台南觀光與優質農產品。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場設置觀光應援車、主題拍照區及互動遊戲，並提供台南當季芒果、芒果果乾及現打芒果冰沙免費試吃，讓韓國民眾一次感受台南的美食、美景與人文文化。不少民眾品嘗新鮮芒果後，紛紛驚呼香甜美味，現場氣氛熱絡。

黃偉哲表示，弘大商圈聚集大量年輕族群，充滿創意及流行文化，因此特別選在當地舉辦台南推廣活動，希望以貼近年輕世代的互動方式，搭配農特產品試吃、旅遊資訊介紹及趣味有獎徵答，讓更多韓國民眾輕鬆認識台南。

▲台南市長黃偉哲率市府團隊前進韓國首爾弘大商圈，行銷台南觀光與優質農產品。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，台南日照充足、水質良好、土地肥沃，是台灣重要農業城市，孕育出高品質芒果及鳳梨，兩項水果近年均已順利出口韓國。他也邀請韓國消費者踴躍選購，未來市府將持續透過多元管道，推廣台南優質農漁產品及加工食品。

黃偉哲現場也化身「台南最佳推銷員」，親自與民眾互動、主持有獎徵答，並熱情介紹台南觀光特色。觀光旅遊局則針對韓國年輕族群喜愛的美食旅行、特色體驗及社群分享，規劃豐富旅遊內容，希望提高韓國民眾對台南的認識與好感。

▲台南市長黃偉哲率市府團隊前進韓國首爾弘大商圈，行銷台南觀光與優質農產品。（記者林東良翻攝，下同）

市府表示，韓國是台南長期深耕的重要國際市場，近年持續透過參展、品牌建立及通路開拓，協助台南農產品進入韓國市場；觀光方面也藉由交通樞紐廣告、網紅推廣及旅展行銷增加曝光。此次整合農業、美食及旅遊資源，盼進一步提升城市品牌價值，帶動農業與觀光產業共同發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒
「陶朱隱園」再揭8.35億0貸款交易　比同層鄰居貴8500萬
快訊／為郭明鑑風暴道歉　國泰投信總座張雍川請辭！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

台東環保局啟動室內空品專案　促展館落實通風自主管理

紫硫光合菌助攻　雲林攜手學界提升文蛤育成率

「東博限定便當」全台熱銷　台東副縣長、副市長連手抽出大獎

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

台東環保局啟動室內空品專案　促展館落實通風自主管理

紫硫光合菌助攻　雲林攜手學界提升文蛤育成率

「東博限定便當」全台熱銷　台東副縣長、副市長連手抽出大獎

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

林安可雙安致勝打！西武獅6比1終止6連敗　平良海馬寫沖繩歷史

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

父腰痛查出胰臟癌4期！　蘇震洋痛揭「生前約定」悲喊：來不及實現

記憶體廠跨足文創產業　威剛董事會通過公開收購2.5萬張琉園股票

不斷更新／林立回歸火力全開！前役4安今敲兩分砲　一棒轟平悍將

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

虞書欣甜妹形象反轉「黑長直偽素顏」變知性老師　直球告白掀暴動

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

地方熱門新聞

基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬

基隆-花蓮藍色公路觀光啟航　8月熱情接力登場

桃園區成功路廊　人本環境改善工程動工

2026桃園地景藝術節　「說明牌小木屋」遭破壞

台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%

國道3號名間交流道雙向入口匝道連4晚封閉施工

新竹棒球場已完成相關嚴格查驗

屏東防水閘門補助　最高領4.7萬

大溪商圈暑假活動　棒球日、神將週…登場

巴威颱風逼近台南！黃偉哲主持整備會議責成市府團隊嚴陣以待

台南芒果上架日本Costco搶攻海外市場

屏東8旬嬤失蹤！夫急尋又出車禍　警助團圓

嘉縣議長張明達媒合營造公司　捐90萬挺兒童書法教育

台南南區住宅騎樓變電箱起火爆炸巨響伴隨火花嚇壞民眾

更多熱門

相關新聞

女通緝犯台南搭客船想到澎湖　海巡當場逮捕

女通緝犯台南搭客船想到澎湖　海巡當場逮捕

一名女通緝犯搭乘台南往返澎湖客船，遭海巡隊發現，當場被逮捕！海巡署南部分署第一一岸巡隊將軍漁港安檢所昨(4日)上午10時，對台南將軍往返澎湖鎖港航線客船實施出港乘客檢查時，發現1名遭高雄地院發布通緝的李姓女子，隨即依法逕行逮捕，完成偵訊後，全案解送高雄地院歸案。

機車倒下壓斷瓦斯管！鍋燒意麵攤秒陷火海

機車倒下壓斷瓦斯管！鍋燒意麵攤秒陷火海

惡搞鄭成功石像　19歲大學肄業男：一時好玩

惡搞鄭成功石像　19歲大學肄業男：一時好玩

華媒採訪韓選舉扯「中國介選」　韓媒批造謠

華媒採訪韓選舉扯「中國介選」　韓媒批造謠

台南攜手首爾地下街簽MOU打造農產觀光海外推廣據點

台南攜手首爾地下街簽MOU打造農產觀光海外推廣據點

關鍵字：

首爾台南芒果黃偉哲韓國

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

射完多久能再一次？醫揭聖人模式「5招保養回血」

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面