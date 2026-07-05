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台中滷肉飯徵才「晚班月薪63K」做4天休1天！內行曝實情勸退

▲▼小吃,滷肉飯,燙青菜,晚餐,午餐,台式 。（圖／記者施怡妏攝）

▲小吃店徵才。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

公司給予的各項福利，是不少人求職時的考量之一。有網友分享一間小吃店的徵才資訊，徵求炒麵、滷肉飯工作人員，並寫明「有無經驗可，做四休一」，有早班、中班與晚班，月薪薪資區間落在5萬6000元至6萬3000元之間。對此，網友驚呼「薪資很高欸，但先看有沒有冷氣吧，夏天太熱了」、「生意應該很好。」

台中炒麵魯肉飯徵才　月薪上看6.3萬

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有網友在PTT發文，店家強調「有無經驗皆可」，休假方式為做四天休一天。班別方面，早班為凌晨4點半到下午1點，薪資為57K至62K；中班為中午11點半到晚上8點，薪資為56K至61K；晚班是晚上8點至凌晨4點半，薪資為58K至63K。

另外，店家還提到，可抽成23%至26%，同時註明實際薪資以面試為主。上班地點分布在台中市多個區域，包括大里區、太平區、東區、北屯與南屯。

貼文一出，網友表示，「每天8.5小時，月休6天」、「不用學歷跟經驗的工作來說算不錯」、「這換算正常工作，每個月加班時數破48小時」、「加班費算一算差不多1萬，等於月薪4萬6」、「真的硬要做喔，選中班吧」、「我寧可去輕鬆的有冷氣的店領基本工資，反正3萬跟6萬都是買不起房的薪水」。

不過，多數網友搖頭，「這種薪資，這家店一定忙到瘋掉」、「可以三班輪的小吃店，你猜猜有多忙」、「不耐熱做不了，這應該要內場又要外場的」。也有內行人指出，「這間我知道，算是小規模的連鎖，他這薪水板會一直不斷漲，雖然說不知道操不操，不過也還算有良心」。

有知情網友指出，「這家幾間店都操到爆，能做得久的員工沒幾個，一直在換人，通常都是一個人在前台hold全場，要煮、要結帳、要盛飯麵便當給客人，還要抽空收拾桌子碗盤跟清洗餐具，用餐尖峰塞滿客人根本來不及做，不是尖峰也會突然來一堆人排隊，我常吃他們四間店，看店裡狀況都一模一樣，領6萬我覺得都嫌少。」

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