交通錐是他買的！惡搞7m高鄭成功石像　19歲大學肄業男：一時好玩

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市中西區延平郡王祠內鄭成功騎馬石像昨(4日)上午被發現遭人惡搞，石像頭頂遭放上交通管制用的三角錐。台南警方4日上午10時許抵達現場時，三角錐已由管理單位工作人員移除，同時確認雕像並無受損，經調閱監視器後，鎖定19歲的楊姓男子所為，經通知後楊男4日下午5時許到案說明，供稱僅是「一時好玩」。

▲台南19歲大學肄業男惡搞鄭成功騎馬像。（圖／翻攝臉書「台南式」）

據了解，延平郡王祠內這座鄭成功騎馬像是由花崗岩雕塑而成，於民國97年由泉州市鄭成功學術研究會所贈，重200公噸、高達7公尺，神態威嚴；未料4日清晨民眾晨運時，竟發現鄭成功騎馬像頭頂遭擺放了一只交通錐，粉專「台南式」也分享照片，直言「暑假到了，什麼怪事都會發生，誰放的啦！鄭成功應該沒想到，400年後加冕在他頭上的是三角錐！」

台南警方獲報後於4日上午10時抵達現場，當時三角錐已由管理單位工作人員移除，同時確認雕像並未受損。警方進一步調閱監視器，確認是19歲的楊男所為，經通知後，楊男於4日下午5時許到案，供稱僅是覺得好玩，一時興起才會自行購買交通錐，並放到雕像頭上。警方調查，楊男目前為大學肄業，後續將依社會秩序維護法予以裁處。