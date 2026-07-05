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要求食藥署公布毒沙拉油廠商名單　蔣萬安：人民盼政府查清真相

▲台北市長蔣萬安出席北市AI教育白皮書說明會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中聯油品致癌物超標案延燒，食藥署宣布擴大下架兩類產品，第一類為「原型油品」，第二類為「高含量加工製品」，即使用問題油品含量達20%以上的加工品，含量低於20%者應揭露。兩類產品限7月6日晚間12時前完成下架。台北市長蔣萬安今（5日）喊話食藥署及中央政府，進行四點嚴正呼籲，包括立刻公布名單、成立專區，上游全面清查，最短時間內釐清案情以及重建源頭管理機制；他強調，食安沒有僥倖，人民期待的是政府查清真相、資訊公開、制度補強。

蔣萬安指出，中聯油脂爆發毒沙拉油事件，以目前所知資訊，影響了3家油品公司、18項油品、30個批號，甚至傳出擴及泡麵油包、罐裝沙茶醬、熟食及加工食品等，也影響各地學校營養午餐。這是一場新的、全國性的重大食安風暴，讓人想起當年所有人聞之色變的「地溝油事件」。看到食藥署在記者會上告訴全民，油品所流向的200多家廠商，「要不要公佈他們？他們也是這個事件裡面受到影響的業者」。那麼，人民何辜？這樣的做法，把消費者的權益放在哪裡？這不但會增加回收油的難度，而且會讓消費者在恐慌心理下，全面衝擊食品業與餐飲業。

蔣萬安說，全國人民及消費者需要知道的是，有問題的油，到底流向何處？食安絕對沒有蓋牌的空間；他表示，要向食藥署及中央政府，進行四點嚴正呼籲，第一，立刻公布名單、成立專區，食藥署昨晚公佈的下架措施，一方面要求的是在明天午夜前完成下架，中間還是有兩天的時間差；二方面已經買到毒油品而不知情的廠商與消費者，他們的權益誰來保障；三方面廠商品牌名單依然不統一公佈，民眾心裡仍然會有疑慮，不是正辦。

為了重建民眾對食用沙拉油及所有相關製成品的食安信心，食藥署應儘速成立專區，公布所有使用問題沙拉油的業者名單，讓民眾有統一、清楚、完整、即時的資訊，避免讓更多民眾成為吃下毒油的受害者。此外，中央政府也應協助受害業者向中聯油脂求償。

第二，上游全面清查，食藥署應全面檢驗目前國內所有上游油脂生產商的油品安全，排除問題，恢復民眾對食安的信心。第三，最短時間內釐清案情，民眾最在乎的事情是：油的汙染源頭到底是原料就出狀況？還是製程與設備遭受汙染？中央主管機關必須在最快時間內嚴查釐清，確認問題的源頭，向社會大眾說明清楚，而不是讓民眾在疑慮與不安中等待答案。第四，重建源頭管理機制，這次事件讓全民清楚意識到，不同品牌的油品，背後可能有著共同的供應鏈。政府對於上游的供應鏈，如果只是依賴業者自主檢驗，如何讓人民安心？中央政府應該要建立更完整的第三方驗證、追溯及預警機制，從源頭解決食安的風險與問題。

蔣萬安也提到，目前為止台北隊的做法，第一，召開跨局處會議，要求衛生局、法務局、教育局、產業局、市場處等各局處，全部動起來。第二，衛生局官網第一時間成立「中聯油脂受影響油品查詢專區」：即使案情還在釐清中，北市府積極公開相關資訊，也不斷滾動式更新，讓市民查得清、看得明。第三全面稽查、預防性下架停用：從得知這個案子的第一個早上以來，市府連續幾天都進行了對各大賣場、飯店及餐廳等通路的稽查，也到福懋等油品業者在臺北的據點，清查所有流向單據；教育局第一時間要求全市學校與團膳業者預防性全面停用相關廠牌油品；目前排查曾使用到該批油品的學校，都已要求校方通知家長；市場處也透過市場及夜市自治會對攤商進行要求，預防性停用相關廠牌油品，並張貼使用油品廠牌等資訊，讓消費者吃得安心。

第四，主動擴大抽驗，絕不寬貸 ，一得知案情，就要求衛生局針對這次案件的致癌物質，啟動「油品檢驗專案」，不是只查爆出問題的業者，而是擴大抽查市售其他品項，不要放過任何食安死角。第五，追蹤要求業者，公開退賠資訊，消保官到場稽查時，除了要求福懋等業者積極回收現存的數百桶問題油品外；對已消耗完畢之逾萬桶油品，也要確保客服專線暢通，市府會嚴格追蹤退賠成效，捍衛市民的消費權益。

最後，蔣萬安強調，食安沒有僥倖，人民期待的是政府查清真相、資訊公開、制度補強。他說，北市府會持續站在第一線，用最高標準守護市民健康，呼籲中央正視問題，與地方攜手合作，真正守護台灣的食安，讓民眾安心、社會放心。
 

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關鍵字：

國民黨蔣萬安沙拉油食藥署中聯油品

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