巴威下週恐逼近台灣！氣象粉專：北部、東半部做好爛天氣準備

▲巴威颱風朝西至西北西穩定前進。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

記者鄺郁庭／綜合報導

強烈颱風「巴威」未來是否直接侵襲台灣，目前仍有變數，但可以確定的是，下周後半段北部、中部山區及東半部恐難逃颱風外圍環流影響。氣象粉專提醒民眾提早做好天氣轉壞的準備。貼文曝光後，引發不少網友討論，不少人也開始擔心出國、搭郵輪、演唱會及考試行程是否會受到影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇」在Threads發文表示，目前還不能確定颱風是否會直接登陸台灣，但「完全沒事不可能」，主因是巴威已發展成大型強烈颱風，即使後續接近台灣時強度可能減弱，但因環流範圍廣，不論路徑如何北轉，台灣都有機會受到影響。

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粉專指出，目前較能確定的是兩件事，包括「下周五至下周六，颱風最接近台灣」，以及「颱風將從台灣與沖繩之間穿越北上」。至於最後路徑仍取決於北轉位置，目前尚未完全定案，但預估仍會落在主要模式所預測的範圍內，不至於出現過於極端的走向。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「繼續祈禱颱風影響不要太大。」「路徑還在飄，北部先備好比較保險。」「希望台灣一切平安。」「也太大一個。」「我只想成功飛出去！」也有人直呼，「我們全家7月9日要搭郵輪去沖繩，是不是要先準備暈船藥？」「請問下周五東部風速會很兇猛嗎？」「下周六晚上桃機飛匈牙利，應該不會被影響？」「拜託不要影響下周六、日的大學分科測驗。」「拜託救救下周五的演唱會。」