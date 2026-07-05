一家人唱卡拉OK被檢舉！「所長知道恁爸誰」六字經嗆警還推擠





▲高雄市警察局小港分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一家三口因唱卡拉OK遭民眾檢舉妨害安寧，警方獲報到場勸導，沒想到三人疑因不滿遭制止，竟對員警辱罵三字經，還出手推擠、拉扯阻擋員警執法，甚至嗆聲「死你死你，來」、「你所長知道恁爸什麼人」。高雄地院審理後，依妨害公務執行罪，分別判處陳姓男子3月、許姓女子2月、陳姓男子3月徒刑，均可易科罰金。

判決指出，陳姓夫妻與兒子在今年2月6日晚間8時53分許，在高雄市小港區住處前唱卡拉OK，因音量問題遭民眾檢舉妨害公眾安寧，高雄市警小港分局桂陽路派出所員警獲報後到場處理。

不料，一家三口明知到場員警正在依法執行職務，仍因不滿屢遭勸阻唱歌，先由兒子出言質疑員警階級僅「一線三」，並吆喝要求所長到場，接著三人陸續上前推擠、進逼員警。員警出言制止後，兒子又以台語嗆稱「死你死你，來」，現場衝突逐漸升高。

判決內容提到，員警見衝突擴大，遂向三人噴灑辣椒水制止。許姓女子隨後辱罵員警「幹X娘，你性騷擾啊」，陳姓男子則罵「你娘X掰，打我老婆」，兒子也在屋內以「幹X娘，你所長知道恁爸什麼人，幹X娘老X掰」、「來，幹X娘老X掰」等語辱罵員警。

員警告知將進入屋內，以現行犯逮捕兒子時，陳姓夫妻又以推擠、拉扯方式阻止員警進入，並持續叫罵髒話。檢方偵辦後，認定三人涉犯妨害公務、侮辱公務員及公然侮辱等罪，向高雄地院聲請簡易判決處刑。

審理期間，三人的辯護人具狀表示，被告均已坦承犯行、態度良好、深感悔悟，請求法院從輕量刑。不過法院審酌三人在警詢及偵查中，一開始仍否認犯行，分別辯稱「現場說什麼我也不知道」、「我是要阻擋，不是推警察」、「只是口頭禪，不是針對警方」、「警察處理方式太過分」等語，認為難以認定三人犯後態度良好，也未見悔悟之心。

法院認為，三人對依法執行職務的員警口出穢言辱罵、恫嚇，並出手推擠，藐視且妨害公權力行使，行為至屬不當，與其他同類型案件相比，並無從輕量刑因素。最終依妨害公務執行罪，判處兒子有期徒刑3月，許姓女子有期徒刑2月，陳姓男子有期徒刑3月，均得以新台幣1000元折算1日易科罰金。全案仍可上訴。