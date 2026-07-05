陽明交大專員偷刻教授印章虛報款項　遭開除刪光師生檔案遭判刑

▲陽明交大專員虛報公款遭開除，鑽漏洞把學校公務檔案刪光。（示意圖／資料照）

記者劉人豪／新竹報導

國立陽明交通大學電資專班的一名行政專員，因為偷刻教授印章虛報文具、誤餐費，被抓包並開除，沒想到遭到解職後這名專員利用校方公務信箱系統漏洞，重新設定密碼進入信箱，將所有公務檔案、寄件備份通通刪光。新竹地院審理後，將她判處有期徒刑1年、緩刑3年，並得向公庫支付10萬元。

判決指出，陽明交大電資專班一名行政專員，2024年間在未經主任教授同意或授權情況下，陸續委託不知情鎖匙刻印行店員，偽造印章後，再於同年10月偽造支出憑證黏存單、領用物品扣款明細表等，虛報5493元的文具、誤餐費、開鎖費、鑰匙打印費，教授於同年11月8日察覺有異，通報主計室及總務處，才讓行政專員未取得上述撥款而未遂。

行政專員因此是遭解職，但是行政專員以Gmail「忘記密碼」機制無法辨別「公務信箱管理者事實上是否已經離職而不再具有登入權限」系統漏洞，重新設定密碼並入侵公務信箱，將信箱內寄件備份、標籤為「學分專班」與「學分班相關」資料夾檔案，均予刪除，經研究助理上班時間發現無法登入，再次設定密碼並登入後，發現大量資料遭刪除，才揭發此事。

法院審酌，行政專員本應恪遵職務倫理，卻未經授權擅自偽造主管之印章及相關私文書，持以向校方申請核銷經費，著手詐取公務經費；離職後再利用電子郵件帳號密碼重設機制漏洞，重新取得公務信箱登入權限，並刪除寄件備份及諸多檔案電磁紀錄，犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑7月。又犯無故刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處有期徒刑7月，應執行有期徒刑1年，緩刑3年，向公庫支付10萬元。