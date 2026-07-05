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撞擊畫面曝！通緝犯殺彎險殺人...猛撞女騎士害手腳斷骨還落跑

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區昨（4）日清晨發生一起惡劣的肇事逃逸案。一名吳姓通緝犯開車行經澄清路與九如一路口時，因轉彎未禮讓直行車，猛烈撞擊一名56歲的孫姓女機車騎士，導致孫女重摔骨折送醫。離譜的是，吳嫌肇事後不僅沒有下車救人，反在副駕駛座友人開門協助下，徒步逃離現場；而留在現場的副駕友人面對警方訊問，擺出「一問三不知」的態度企圖包庇，警方現已鎖定吳嫌身分，正全力追緝到案。

▲▼吳姓通緝犯開車行經路口時，疑似轉彎未禮讓直行機車，造成騎士重摔倒地，而吳男卻在副駕友人協助下，直接離開事故現場。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲吳姓通緝犯開車行經路口時，轉彎未禮讓直行機車，造成騎士重摔倒地，而吳男卻在副駕友人協助下，直接離開事故現場。（圖／記者吳世龍翻攝）

根據監視器畫面顯示，4日清晨5時10分許，一輛自小客車正沿著九如一路（西向東）準備左轉澄清路，與在路口直行於建國路三段（東向西）的孫姓女騎士發生正面衝撞。由於撞擊力道猛烈，孫女當場連人帶車被噴飛、重摔落地，造成左手及右腳骨折，所幸緊急送醫治療後，目前傷勢已經穩定。

警方表示，肇事轎車駕駛在事故發生後，並未留在現場處理，反而直接徒步離開。監視器畫面顯示，撞擊發生後，副駕駛座一名男子先下車，再走到駕駛座協助開門，讓駕駛下車離去，兩人短暫交談後，駕駛便自行步行逃離現場。警方趕抵時，僅剩副駕留在現場，但面對警方詢問駕駛去向時，僅稱不清楚狀況、一問三不知。

▲▼吳姓通緝犯開車行經路口時，疑似轉彎未禮讓直行機車，造成騎士重摔倒地，而吳男卻在副駕友人協助下，直接離開事故現場。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲孫姓女騎士的機車幾乎被撞的支離破碎，可見當時撞擊力道之大。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查後確認，涉案駕駛為33歲吳姓男子，因涉妨害秩序被台中地院通緝，也因詐欺遭高雄地檢通緝，目前警方正持續追查行蹤，後續將依肇事逃逸罪嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦。至於孫姓女騎士經酒測後，酒測值為零。

警方初步研判，事故原因為自小客車左轉時未禮讓直行車，加上肇事後逃逸，已涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》第48條、第62條等規定，最高可處新台幣1萬800元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。詳細事故原因，仍待交通大隊進一步分析釐清。

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