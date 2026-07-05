俄烏激戰中！　川普雙邊熱線「提議斡旋、大談前線局勢」

▲川普分別與普丁、澤倫斯基談話。（組圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國獨立日（美國國慶）當天，美國總統川普與俄羅斯總統普丁通話將近90分鐘，表達願意協助斡旋戰爭停火的意願。而烏克蘭總統澤倫斯基也透露，他與川普進行了一場「非常好」的交流，討論戰場前線情勢。

普川通話內容曝光 重啟斡旋有望

根據克里姆林宮幕僚烏沙科夫（Yuri Ushakov）5日稍早公布消息，川普在通話中主動提出願意協助尋求俄烏戰爭解決方案。

他引述川普的話表示，華府特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared ⁠Kushner）將持續試圖斡旋促成和解，並已準備好再次前往莫斯科。

烏沙科夫形容這次通話「務實且頗具建設性」，而俄羅斯尋求「在充分考量俄方根本原則的情況下，透過政治與外交途徑解決衝突」。

▼普丁要求俄羅斯必須全面掌控頓巴斯。（圖／路透）



他透露，普丁在通話中提醒川普已公開受邀訪問莫斯科，並且「描繪了戰場上的真實情境，也就是俄羅斯武裝部隊正充滿信心地推進，一個接一個解放各地區」。

烏沙科夫還指控，基輔與其歐洲盟友「指望延長甚至升級衝突」、「對平民進行恐怖攻擊」。他指的是烏軍對俄羅斯進行的長程打擊，主要鎖定石油產業相關目標，已在俄羅斯多地引發燃料短缺。

澤川也通話 討論前線戰況

另一方面，澤倫斯基在Telegram上形容，他與川普的對話「非常好」，雙方就長達1200公里的前線局勢深入交換意見。

澤倫斯基強調，「確實有希望結束這場戰爭，美國的決心將具有關鍵意義」，並表示2人同意在北約峰會期間繼續磋商。

▼川澤預計在北約峰會上繼續討論局勢。（圖／路透）



美外交停滯 烏俄仍分歧

《路透社》指出，隨著華府專注於伊朗戰爭，針對俄烏戰爭的外交努力幾乎停滯。

俄羅斯曾表示，任何解決方案都必須以「莫斯科完全掌控烏東頓巴斯地區」為前提，但被烏克蘭拒絕。澤倫斯基上月呼籲普丁與自己一對一會談，但也被克里姆林宮拒絕。

前線情勢方面，俄軍指揮官3日宣稱攻下頓內茨克要衝城市科斯蒂安蒂尼夫卡（Kostiantynivka），但澤倫斯基與烏軍參謀部4日堅稱該城市仍在己方控制下。