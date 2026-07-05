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比油和烤肉更毒！「1食物」是一級物癌物苯駢芘最大來源

▲▼ 營養師教「吃麵包不怕胖」6招。（圖／示意圖／達志影像）

▲食農專家提到，根據美國大型飲食調查顯示，每天吃進最多「苯駢芘」的來源並非食用油或是烤肉，而是麵包穀類。（圖／示意圖／達志影像）

文／鏡週刊

中聯油脂的大豆沙拉油遭檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，引起各界熱烈討論。對此，食農專家韋恩指出，其實「苯駢芘」是食品裡分布最廣的污染物之一，像是麵包穀類、烤肉、咖啡、柴魚全都有，但「苯駢芘」不會長期囤積在脂肪哩，只要多吃十字花科蔬菜、多喝水，進入人體後幾小時就能被代謝排出。

韋恩於臉書粉專發文表示，有關大豆沙拉油驗出「苯駢芘」一事，其實有好消息和壞消息，好消息是「苯駢芘」不會像「戴奧辛」那樣長期囤在脂肪裡，它在進入人體後幾個小時到幾十小時就會被代謝、排出，只要多吃十字花科蔬菜、適量薑黃、多喝水，就能幫身體加速代謝排除。

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韋恩指出，壞消息是，「苯駢芘」的致癌性其實是在代謝的過程中在人體中「被製造」出來的，且「苯駢芘」是食品裡分布最廣的污染物之一，而有機物只要高溫燃燒或直火乾燥就會自然生成，像是穀類、咖啡、柴魚、烤肉全都有，這次超標的大豆沙拉油是每公斤8微克，但一塊炭烤牛肉可以高達每公斤62.6微克，日本柴魚片更是每公斤110微克，足足是那批問題油的15倍以上。

韋恩說明，真正決定「苯駢芘」高低的不只是食材，而是烹調方式，同樣是一隻雞，用蒸的幾乎驗不到「苯駢芘」，直火炙烤到表面焦灰就能飆到每公斤480微克。

韋恩提到，美國相關研究顯示，每天吃進最多「苯駢芘」的來源並非食用油或是烤肉，而是麵包穀類，占了29%，燒烤炭烤肉則佔約21%；食藥署因此針對食物的「苯駢芘」殘留設有標準，是世界高標的，並不是只針對大豆油，且對於嬰兒食品最為嚴格。

韋恩說，除了食物以外，炒菜油煙和香菸也是「苯駢芘」的來源之一，因為吸入會繞過肝臟直達肺部，有國外研究指出，抽菸暴露的「苯駢芘」量跟飲食裡一樣高。

韋恩提醒，想要避開「苯駢芘」最簡單的做法是減少接觸，其次才是靠飲食支持解毒與抗氧化，像是攝取十字花科蔬菜、適量薑黃、多喝水，幫身體的解毒與抗氧化系統運作順暢。此外，可以少吃直火燒烤與煙燻的高油脂食物，係因脂肪滴到明火上裂解是「苯駢芘」的主要生成途徑，越肥、越焦、越靠近火，「苯駢芘」越高；炒菜全程開抽油煙機、遠離菸霧，切斷比吃進去更危險的吸入途徑。

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