拍A片被摸出「胸部有腫塊」　OnlyFans女模確診乳癌：救我一命





▲霍姬娜因拍攝OnlyFans影片發現胸部腫塊。（圖／IG@mikomihokina，下同。）

記者吳美依／綜合報導

比利時模特兒、OnlyFans創作者霍姬娜（Mikomi Hokina）拍攝色情片時，被一起演出的同事發現胸部腫塊，進而確診乳癌，幸好及時獲得治療，「我猜OnlyFans救了我的命。」

霍姬娜回憶，她20多歲時與另一名創作者合拍影片，「她觸碰我的胸部時，注意到裡面有什麼東西。我心想，『我的天啊，妳這是什麼意思？』」

事實上，霍姬娜攜帶BRCA1基因，罹患乳癌的風險遠高於常人。她是在母親癌逝後才接受基因檢測驗出BRCA1，「我之前對於檢測一直抱持懷疑態度。但她走了之後，我想是時候了吧？」

最終，霍姬娜去看了醫生，並在前往泰國拍片的「登機前2個小時」接到確診通知電話。不過，醫師評估短暫延後治療無礙，因此她仍按計畫出差，返國後才正式告知親友並開始接受治療。

現年30歲的霍姬娜回憶，治療期間她經常哭泣，尤其是被迫剃髮時，「頭髮對我而言非常重要」，但化療導致自己「掉太多頭髮，頭上一塊一塊的，所以我決定剃光。」

在生命最黑暗的時刻，霍姬娜仍努力透過黑色幽默與角色扮演（Cosplay），找回自信並重建自我認同，例如用落髮做成鳥巢、放上復活節彩蛋，還趁光頭之際扮演《一拳超人》主角埼玉。

挺過癌魔考驗，霍姬娜宛如浴火重生，她目前在Instagram擁有逾200萬粉絲，年收入已達6位數美元，「我把興趣變成了工作，也持續讓粉絲感到滿足。」