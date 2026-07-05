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柯志恩背影照曝！一卡皮箱吐千字心聲：高雄已成用生命守護的家園

▲▼柯志恩勘災水蓮田。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲柯志恩勘災水蓮田。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（5）日貼出一張4年前拉著行李箱奔赴高雄的背影照，無預警的在臉書感性回憶自己在2022年投入高雄市長選戰的起點。她表示，四年前的7月5日清晨，距離6月29日獲得國民黨中常會提名僅隔數日，當時來不及多想，匆匆整理行囊，就義無反顧投入那場「既無資源、又不被看好的艱困選戰」。

柯志恩回顧，2022年選舉結果雖然落敗，但短短不到4個月時間，她走遍高雄38個行政區，走破3雙鞋，也走進無數高雄人的心裡。她說，53萬張選票，不只是市民朋友給她的肯定，也讓國民黨守住基本盤，並和黨籍議員共同搶下29席成績。

不過，比起選票數字，更讓她難忘的是高雄人的包容、熱情與義氣。她提到，當時謝票過程中，許多支持者紅著眼眶對她說「加油，我們都支持妳，挺妳到底」，讓她忍不住哽咽。她說，那並不是因為落敗的不甘，而是被高雄人的愛與溫暖深深觸動，也因此讓她下定決心，選舉雖然結束，但自己不能就此轉身離開。

柯志恩表示，當時她就曾向大家說過，「我要留下來」、「四年後的選舉，一定會有柯志恩的角色」。而這4年來，不論晴雨寒暑，高雄的山、海、河、港，都留下她與基層同在的足跡。從桃源、那瑪夏的原鄉部落，到甲仙、六龜的山城，再到美濃、杉林、大樹、大寮等農業區域，以及旗津、彌陀、永安等沿海地帶，她都一步一步走過，也看見不同區域市民為生活打拚的身影。

▲柯志恩在臉書無預警的po出4年前的背影照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲柯志恩在臉書無預警的po出4年前的背影照 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

她提到，自己看過美濃的稻浪、杉林的瓜果，也走過大樹的鳳梨園與大寮的農田；吹過旗津海風，也聽過彌陀、永安漁港黃昏出海的馬達聲；見證岡山、路竹產業發展的韌性，也感受到楠梓、橋頭科技廊帶的新活力；同時也走進鳳山、三民的市場街區，感受最真實的人間煙火。

柯志恩說，無論是熱鬧的廟會、平安宴，還是偏鄉、眷村的家門口，她聽見許多人對家庭、對下一代、對高雄未來的期盼與夢想。這些聲音始終留在她腦海裡，也成為她這4年持續留在高雄、深耕基層的重要力量。

她也提到，在長期由綠營執政的土地上扎根並不容易，面對抹黑、攻擊與冷言冷語，她從未氣餒，也沒有因此退縮。因為選舉教會她，要把腳下磨人的砂礫，化作讓自己站得更高的踏腳石。

柯志恩表示，如今回頭再看4年前，那個拉著行李箱、帶著幾分忐忑與未知出發的背影，早已走過風雨，也走過考驗，如今初心未變，有的只是滿滿感恩，以及更堅定的信心。她說，4年前自己是帶著勇氣回到高雄的北漂者，4年後，高雄已經成為她用生命守護的家園。

最後，柯志恩也向高雄鄉親喊話，感謝大家一路以來的疼惜、包容與信任，正因為有大家的支持，讓她走得溫暖，也更堅定相信「我們一定會成功勝選」。她強調，高雄的命運掌握在所有市民手裡，偉大的城市不該是哪一黨一派的禁臠，今年11月28日，希望大家一起讓改變成真，因為高雄值得更好。

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