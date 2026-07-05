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不只茄芷袋！日人狂掃台灣「2復古風物品」　網看傻：文化衝擊

▲料理之王 聯名款「買好菜茄芷袋」。（圖／記者楊佩珊攝）

▲台灣茄芷袋等特色小物常是外國觀光客的熱門伴手禮。（示意圖／ET資料照）

文／鏡週刊

沒想到台灣阿嬤家的懷舊小物，竟成了日韓遊客眼中的時髦單品。部落客老虎狗提到，受台灣復古風潮影響，日本友人紛紛委託代購台灣的塑膠臉盆及紅色供品盤，這種台幣幾十元的日常用品，轉眼變成日本選物店裡的質感收藏。

日本吹起台灣復古熱

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部落客「Tigerdog／老虎狗」在臉書粉專發文表示，由於日本吹起一股台灣復古潮流，日本友人特別請她代買傳統的阿嬤臉盆與供品盤。讓她驚掉下巴的是，在台灣銅板價就能買到的日常用品，轉手到日本竟然能賣到1千多日圓，這身價翻漲的程度實在讓她既傻眼又好笑，忍不住調侃：「以後去日本不用帶鳳梨酥了，直接帶一咖阿嬤臉盆比較有面子」。

塑膠供品盤身價翻漲

不少人對這股現象感到新奇，直呼這就像當年的茄芷袋一樣，「這個對外國人來說，這些圖案充滿異國文化」、「就像台灣的茄芷袋，很多日本人來買」；有人則提到逛選物店時，看見標價近300元台幣的紅色塑膠供品盤，當下真的哭笑不得，原PO看到也回應吐槽：「日本在賣台灣的供品盤子，還要1600日幣，笑出來…哈哈哈哈」。

懷舊小物外國重新詮釋

這類物品因帶有濃厚的情感記憶與懷舊氛圍，在國外被重新詮釋，網友笑稱簡直是文化衝擊，「日本人拿來當托盤，覺得荒謬」、「我在韓國的二手網站上也看到有人賣，說他去台灣旅行帶回來的，有盤子、酒杯、酒壺，商品名稱是『台灣下午茶茶具組』」、「日本人真的愛這個，覺得很有中華味」、「美的東西看膩了，醜的東西就變得特別了」。


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