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地表最強公公！密會兒子小三錄「出軌證詞」...助媳婦復仇

健康老人示意圖（圖／達志／示意圖）

▲最強公公偷錄和兒子小三的對話，助攻媳婦提告。（圖／達志／示意圖）

文／鏡週刊

誰能想到抓小三的最佳戰友，竟然是枕邊人的爸爸！新北市這名人妻經歷丈夫離家，一度以為只是夫妻拌嘴，殊不知公公竟成了揭開外遇內幕的關鍵推手。公公為了維護媳婦的權益，不僅親自出面與小三對質，更偷偷錄下關鍵證詞，這場精采的家庭保衛戰，最終幫媳婦在法庭上成功討回公道。

機警公公察覺有異

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回溯這段糾葛，陳姓丈夫早在2020年就有前科，當時外遇被抓包當時還信誓旦旦寫切結書認錯。沒想到2023年12月他與妻子吵架後離家，之後王姓小三打電話來夫家，公公察覺有異便主動聯繫上王姓小三，過程中，公公不動聲色地錄下兩人的對話，只見王女大方坦承感情一直沒斷過，還炫耀多年來都是她在照顧對方，這段30分鐘的錄音檔成了撕開外遇真相的鐵證。

人妻發現丈夫不雅片

拿到錄音檔後不久，人妻又於2024年2月被通知去丈夫公司收拾私人物品，結果在一個隨身碟中挖出丈夫與王姓小三於2021年拍攝的多部性愛影片，不僅如此，兩人甚至高調戴著象徵戀情的H字母對戒，直接出席公司內部聚會，大膽行徑令人咋舌。

小三痛批公公侵害隱私

面對這些鐵證，王女在法庭上試圖辯解，痛批公公偷錄音侵害隱私，還辯稱錄音是被斷章取義，當時只是為了安撫焦慮尋子的長輩，才重提2020年的往事，主張錄音無證據能力。

法院判決

但這些辯解在法官眼中根本站不住腳，認為這種為了保衛婚姻所取得的證據，合乎比例原則，應予以採納，且錄音中坦承「沒斷過」，與影片日期完全吻合，證實王女確實長期介入。最後法官認定兩人不倫關係確實持續多年，裁定王姓小三應賠償30萬元。


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