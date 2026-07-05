新潟卡牌店遭竊！5千張寶可夢卡不翼而飛　損失千萬日幣

▲日本新潟市西區的1間卡牌專賣店，於6月27日凌晨驚傳重大竊案，店內約5千張熱門的寶可夢卡牌遭竊，損失金額高達1000萬日圓。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本新潟市西區的1間卡牌專賣店，於6月27日凌晨驚傳重大竊案，店內約5千張熱門的寶可夢卡牌遭竊，損失金額高達1千萬日圓（約合新台幣2百萬元）。

據日媒《TBS NEWS DIG》報導，這起事件發生在6月27日凌晨2點半過後，店內監視器錄下了疑似竊賊入侵與行竊的過程，畫面中在一片漆黑的店內，有手電筒光線不斷移動，並伴隨著「咚、咚」般的巨大撞擊聲響，顯示現場有人正在翻動或破壞店內物品。

受害店家位於新潟市西區，主要經營寶可夢卡牌等收藏型卡牌商品。店鋪代表今井悠真表示，此次遭竊的不僅包括店內展示與保存的多本卡牌收藏冊，也包含後場倉庫中作為庫存保存的卡牌資料，共計約12本卡冊與盒裝新品被洗劫一空，總數約5千張卡牌。

今井悠真補充，這批被偷走的卡牌中包含大量高價稀有卡，其中甚至有單張市價達20萬日圓到30萬日圓（約合新台幣4萬至6萬元）的卡牌，數量達10幾張。他表示，竊賊似乎具有明確目標，「特別是高價卡全部都被拿走，真的非常驚訝」，顯示整起案件並非隨機翻找，更像是針對高價值收藏品進行的精準竊盜。

事件曝光後，記者也於卡牌專用的二手交易平台上搜尋與失竊卡牌相同的商品，結果發現部分卡牌已出現在網路市場上，甚至出現驚人的價格標示。1名記者在查詢時稱：「64萬日圓就這樣放在網路上販售，而且已經售出。」

近年來，寶可夢卡牌在全球市場持續走紅，受到海外收藏者強烈需求影響，加上日圓匯率走弱，使得日本境內卡牌價格出現顯著上升，部分稀有卡甚至在二手市場中被炒作至極高價格，進一步提高了相關竊案的誘因與風險。

面對重大損失，今井悠真僅表示，目前最希望的是能夠找回失竊物品，他直言「真的只希望能夠歸還，就只有這樣」。店家預計將向警方提出被害申報，同時也呼籲若有人在市場或網路上發現疑似遭竊的卡牌流通，請立即與店家或警方聯繫，以協助追查這起損失達1000萬日圓的重大竊案。

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