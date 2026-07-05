川普收大禮！鑲321顆鑽石戒指曝光　內刻專屬姓名





▲比利時安特衛普世界鑽石中心（AWDC）特別打造1枚名為「Freedom 250」的紀念戒指送給美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普（Donald Trump）近日再度獲得1份引發關注的豪華贈禮。比利時安特衛普世界鑽石中心（AWDC）特別打造1枚名為「Freedom 250」的紀念戒指，並由美國駐比利時大使懷特（Bill White）代為接收，預計轉交給川普，以慶祝美國建國250週年。

美聯社報導，這枚戒指設計極具美國象徵意涵，以18K金打造，鑲嵌321顆鑽石、56顆藍寶石、13顆祖母綠及6顆紅寶石。戒面除了以鑽石排列出2個巨大的字母「T」外，還刻有「1776」、「2026」、「250 YEARS USA」等字樣，並以「45」與「47」組成超人標誌造型，象徵川普曾擔任美國第45任總統，並再次當選第47任總統。

此外，戒指中央還有1隻展翅雄鷹，胸前鑲有紅寶石盾牌、爪握祖母綠橄欖枝，下方則刻有象徵建國250週年的「250」字樣，整體設計十分華麗。川普透過預錄影片向安特衛普鑽石業界表達感謝。他表示，「非常感謝來自安特衛普的朋友，送給我這枚精美的『Freedom 250』戒指。」

AWDC主席莫瑟爾（Isidore Mörsel）指出，這枚戒指代表安特衛普數百年歷史的鑽石產業，希望藉此象徵比利時與美國之間深厚的夥伴關係。他說，真正的夥伴關係就像天然鑽石一樣，在壓力中形成，經得起時間考驗，也因彼此信任而更加閃耀。戒指內圈還特別刻上「Crafted in Antwerp for Donald John Trump（於安特衛普為唐納．約翰．川普打造）」字樣。





▲比利時安特衛普世界鑽石中心（AWDC）特別打造1枚名為「Freedom 250」的紀念戒指送給美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

值得注意的是，這份禮物送出的時機，正值比利時鑽石產業成功爭取美國取消鑽石進口關稅之後。AWDC去年曾宣布，美國已恢復對安特衛普每年逾20億美元拋光鑽石出口的零關稅待遇。AWDC表示，雖曾向歐盟提供意見協助關稅談判，但並未直接遊說川普政府。白宮官員透露，目前戒指尚未正式交到川普手中，未來將由駐比利時大使懷特親自轉交，之後預計陳列於白宮橢圓形辦公室。

雖然這枚戒指估價僅約2.5萬至3.5萬美元，遠不及卡達先前贈送、價值約4億美元、後來被川普指定改裝為新一代「空軍一號」的專機，但仍因設計奢華及政治象徵濃厚，引發外界關注。美聯社引述多位美國倫理專家指出，川普接受此類高價私人贈禮，已偏離歷任總統長期避免收受私人豪禮的慣例。

根據美國規定，總統可自行判斷禮物屬於個人或國家所有，但若來自外國政府，原則上須經國會同意，或由總統自行支付等值金額後才能留作私人收藏；此外，個人禮物也須列入年度財務申報。

除了戒指之外，川普最新財務揭露文件顯示，他近期還收到1座價值25萬美元、紀念2024年競選期間遭遇暗殺未遂後高舉拳頭畫面的雕塑，以及由國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）贈送的多場體育賽事門票，其中包括世界盃決賽門票，持續引發外界對總統接受高價贈禮的討論。

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