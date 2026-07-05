Google纏訟歐盟近10年確定敗訴　安卓裝置預載自家瀏覽器構成壟斷

▲Google敗訴。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

經歷將近10年的纏訟，歐盟最高法院2日駁回Google及母公司Alphabet的上訴，維持Google在Android反壟斷案中約41.25億歐元（約新台幣1507億元）的罰款，確認Google藉由Android預載應用程式及反碎片化（anti-fragmentation）協議，濫用市場主導地位，違反歐盟競爭法。

歐盟法院指出，歐盟執委會2018年認定，Google透過預載協議及應用程式授權條件，要求Android裝置預先安裝Google搜尋（Google Search）及Chrome瀏覽器，並推廣自家服務，構成濫用市場支配地位，因此裁罰43.43億歐元（約新台幣1586億元），其中Alphabet須共同承擔部分責任。

歐盟普通法院2022年審理後，雖撤銷部分涉及收入分潤協議的裁定，但仍認定Google構成單一且持續性的違法行為，並將罰款調整為41.25億歐元（約新台幣1405億元）。Google與Alphabet隨後提出上訴，不過歐盟法院2日全面駁回，維持普通法院的判決。

法院表示，普通法院在評估Android預載條件的反競爭效果時並未誤用法律，可綜合考量整體經濟環境，無須逐一進行假設情境分析（counterfactual analysis）。法院也認同，預載應用程式具有「維持現狀偏誤」（status quo bias），Google未能證明使用者偏好或產品品質足以解釋市場現象。

法院同時指出，Google透過Android協議要求預載自家服務，以及限制Android分支版本（Android forks）的反碎片化協議，都可能限制市場競爭、提高市場進入門檻，進一步鞏固其市場主導地位，因此構成違法。

此外，法院認為Google提出的客觀正當理由不足以合理化相關做法，即使普通法院撤銷部分收入分潤協議的認定，其餘違法行為仍屬同一套反競爭策略的一部分，因此維持「單一且持續性違法」的認定。

歐盟法院最後表示，普通法院重新計算罰款金額時已充分說明理由，也遵守包括Google辯護權在內的各項程序原則，因此維持41.25億歐元的裁罰。