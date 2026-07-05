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強颱巴威「關鍵北轉」　登陸台灣機率曝

（圖／NOAA）

▲強颱巴威來勢洶洶。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威「北轉」很關鍵！氣象粉專提醒，以目前資料研判，直接登陸台灣的機率仍然偏低；周五至周六期間，無論颱風中心是否直接侵襲台灣，台灣都有機會受到其暴風圈籠罩或廣闊外圍環流影響，各地都會有強陣風、伴隨大雨。

巴威路徑分析

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書表示，巴威未來4天路徑相當一致，將持續受副熱帶高壓導引，朝西至西北西穩定前進，預估周四逐漸抵達日本沖繩南方海域，屆時北轉的位置，仍將取決於副熱帶高壓的強弱變化，以及巴威本身與高壓之間的交互作用。

台灣颱風論壇說，以目前資料研判，周五至周六期間穿越日本宮古島至石垣島後，繼續朝中國浙江沿海前進的機率較高，直接登陸台灣的機率仍然偏低，預報還在調整，未來幾天將逐漸明朗。

台灣颱風論壇指出，由系集預報也可以發現，各模式對前期路徑已有高度共識，但到了後期偏轉階段，偏轉的時間、位置及幅度仍有不小差異。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

文中提到，因此太平洋高氣壓後續的強弱變化，仍是影響巴威是否更接近台灣的關鍵，現階段預報仍在調整，建議再觀察2-3天，路徑就會更加明朗。

巴威強度分析

文中表示，根據最新資料研判，巴威目前很可能已開始（或即將開始）眼牆置換，眼牆置換期間，強度通常會短暫下降，但暴風圈會逐漸擴大；待新的眼牆建立完成後，在低風切、高海溫、高海水熱焓量等有利環境支持下，巴威將再次增強，並迎來第二波巔峰，強度甚至超越第一次巔峰。

巴威後期發展

台灣颱風論壇表示，巴威接近日本沖繩南方海域後，因環境逐漸轉差，包括垂直風切增強、北側乾空氣逐漸侵入，強度將開始緩慢減弱。

台灣颱風論壇提醒，不過，由於巴威未來幾天將經歷眼牆置換及內部結構調整，暴風圈進一步擴大，因此周五至周六期間，無論颱風中心是否直接侵襲台灣，台灣都有機會受到其暴風圈籠罩或廣闊外圍環流影響，各地都會有強陣風、伴隨大雨。

台灣颱風論壇說，尤其北部、宜蘭及中部山區，或是暴風圈籠罩的區域降雨將更為顯著，這段期間如有安排戶外活動或重要工作，請務必提早留意最新預報並審慎評估。

文中提到，若颱風路徑再偏向台灣一些，風雨影響將更加強勁；反之若更偏北通過，影響程度則相對減輕，持續追蹤！

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