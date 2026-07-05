防北京密蒐軍情　英特種部隊基地禁中國電動車

▲由於擔心電動車輛配備感測器搜集敏感資訊，英特種部隊下禁令。（示意圖為中國車廠比亞迪／路透）



記者張靖榕／綜合報導

專責反恐及特種作戰的英國皇家海軍「舟艇特勤團」（Special Boat Service，SBS）已禁止中國製電動車進入位於多塞特郡（Dorset）的總部，原因是擔心車輛配備的感測器可能蒐集軍事設施資訊，對國家安全構成風險。

英國《每日電訊報》報導，去年一名士兵駕駛中國製Volvo電動車準備進入基地時遭攔下，理由是「安全防範措施」。消息人士透露，目前已有數個軍事基地採取類似措施，中國製電動車只能停放在營區外，這也是首度有相關禁令曝光。

根據國際能源總署（IEA）資料，中國每年生產約1600萬輛電動車，去年出口量倍增，占全球電動車供應量逾70％。許多新款電動車均配備高解析度攝影機、雷達、超音波感測器及光學雷達等設備，可持續蒐集周遭道路與環境資訊。

報導指出，依據中國《數據安全法》，中國政府可基於國家安全理由要求企業提供相關數據。專家先前曾警告，北京可能藉此要求車廠交出車輛蒐集的資料，用以繪製敏感軍事基地地圖，甚至分析部隊活動模式及部署時機。

去年挪威與丹麥曾調查中國宇通電動巴士是否存在遭遠端控制風險，英國之後也展開相關調查。Volvo母公司吉利控股則表示，公司依法保護用戶個人資料，不會向外國政府提供數據；中國政府也否認利用電動車從事間諜活動。

英國國防部表示，目前並未全面禁止電動車進入軍事基地，但各基地指揮官可依安全需求自行決定管制措施。英國政府也指出，不僅中國製車輛，所有具備網路連線功能的現代汽車都可能存在資訊安全風險，相關部會正研擬因應措施。軍方近期也提醒官兵，在任何車輛內都應避免談論敏感資訊，以防談話遭到錄音。