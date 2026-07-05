烏克蘭無人機攻擊　聖彼得堡港口、石油終端設施遇襲

Last night, our Ukrainian long-range sanctions against Russia over this war reached targets near St. Petersburg. Ukraine's Defense Forces struck port oil infrastructure that generates revenue for Russia's war, and there were also successful strikes on Kronstadt – an important… pic.twitter.com/bMHY3cL3rM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2026

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭官員表示，俄羅斯第二大城聖彼得堡（St. Petersburg）及周邊列寧格勒州（Leningrad）3日夜間遭遇大規模烏克蘭無人機襲擊，當地港口及石油設施成為攻擊目標。

▲烏克蘭襲擊俄羅斯。（圖／翻攝X）



路透社報導，聖彼得堡市長貝格洛夫（Alexander Beglov）表示，這座擁有約600萬人口的城市遭遇「大規模」無人機攻擊，石油終端基礎設施遭到擊中，但未造成人員傷亡，善後工作已完成。

列寧格勒州州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）表示，一架無人機襲擊位於聖彼得堡西北方約170公里、波羅的海（Baltic Sea）沿岸的維索茨克港（Vysotsk）。該港口主要處理石油、穀物、煤炭及液化天然氣運輸。

卓茲登柯指出，列寧格勒州共攔截72架烏克蘭無人機，數個村莊受到輕微損害，但未說明維索茨克港實際受損情況。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram表示，「烏克蘭國防軍打擊了為俄羅斯戰爭帶來收益的港口石油設施，同時攻擊了距離烏克蘭國界超過850公里的重要軍事目標克隆斯塔（Kronstadt）。」

俄方則未說明位於克隆斯塔的重要海軍基地是否遭到攻擊。該基地曾於今年6月遭烏克蘭無人機襲擊。

今年以來，烏克蘭持續加強對俄羅斯能源基礎設施的遠程打擊，造成俄國部分地區出現燃料短缺。