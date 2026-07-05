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烏克蘭無人機攻擊　聖彼得堡港口、石油終端設施遇襲

記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭官員表示，俄羅斯第二大城聖彼得堡（St. Petersburg）及周邊列寧格勒州（Leningrad）3日夜間遭遇大規模烏克蘭無人機襲擊，當地港口及石油設施成為攻擊目標。

▲烏克蘭襲擊俄羅斯。（圖／翻攝X）

▲烏克蘭襲擊俄羅斯。（圖／翻攝X）

路透社報導，聖彼得堡市長貝格洛夫（Alexander Beglov）表示，這座擁有約600萬人口的城市遭遇「大規模」無人機攻擊，石油終端基礎設施遭到擊中，但未造成人員傷亡，善後工作已完成。

列寧格勒州州長卓茲登柯（Alexander Drozdenko）表示，一架無人機襲擊位於聖彼得堡西北方約170公里、波羅的海（Baltic Sea）沿岸的維索茨克港（Vysotsk）。該港口主要處理石油、穀物、煤炭及液化天然氣運輸。

卓茲登柯指出，列寧格勒州共攔截72架烏克蘭無人機，數個村莊受到輕微損害，但未說明維索茨克港實際受損情況。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram表示，「烏克蘭國防軍打擊了為俄羅斯戰爭帶來收益的港口石油設施，同時攻擊了距離烏克蘭國界超過850公里的重要軍事目標克隆斯塔（Kronstadt）。」

俄方則未說明位於克隆斯塔的重要海軍基地是否遭到攻擊。該基地曾於今年6月遭烏克蘭無人機襲擊。

今年以來，烏克蘭持續加強對俄羅斯能源基礎設施的遠程打擊，造成俄國部分地區出現燃料短缺。

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