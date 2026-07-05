伊朗前最高領袖哈米尼舉行國葬　穆吉塔巴依然未露面

▲伊朗前最高領袖哈米尼國葬。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗國營電視台報導，2月底在以色列與美國聯手空襲中身亡的前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）國葬儀式4日正式展開，為期6天。伊朗當局預估，僅首都德黑蘭4日至6日就將有1500萬至2000萬人次參與悼念活動。有民眾向路透社表示，美伊之間有「血海深仇」，「我們勢必會復仇」。目前為止，新上任的最高領袖穆吉塔巴仍未公開露面。

目前德黑蘭市中心大莫薩拉清真寺（Grand Mosalla Mosque）停放的不僅有哈米尼遺體，還包括他的孫女、女婿、女兒及次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的妻子。3月接任最高領袖的穆吉塔巴至今未公開露面，清真寺4日起開放民眾瞻仰。

除了德黑蘭外，伊朗及鄰國伊拉克多地也將舉行送葬活動。德黑蘭街頭部署大批荷槍實彈的維安人員，進入清真寺前須接受嚴格安檢，周邊約1公里範圍禁止車輛通行。現場也有志工在高溫下為民眾灑水降溫，並提供食物與飲水。伊朗民航當局宣布，6日將關閉德黑蘭領空。

有前來弔唁的民眾表示，「我們跟美國的關係永遠都不會好」，而4日恰逢美國國慶日。2月底美伊戰爭爆發首日，美國與以色列聯手對哈米尼發動「斬首行動」，除哈米尼外，包括他年僅14個月大的孫女及多名家人也在空襲中喪生。

這場國葬是自1989年前最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）葬禮以來，伊朗規模最大的公眾活動，也是1979年伊斯蘭革命以來第二位最高領袖辭世後舉行的國葬。哈米尼靈柩將停放至6日，7日移靈至聖城科姆（Qom），8日前往伊拉克多座什葉派聖城，9日安葬於故鄉、伊朗東北部城市麥什赫德（Mashhad）。

多國政要與組織代表出席國葬，包括巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）、代表俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）出席的聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）、中國大陸全國人大常委會副委員長何維，以及巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與阿富汗塔利班政府代表。