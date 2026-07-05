最新路徑！　巴威挑戰「今年風王」強度將達顛峰

▲巴威挑戰今年風王。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，強烈颱風巴威暴風圈將繼續擴大至半徑350公里，強度邁向巔峰，為聖嬰年典型大而強之颱風，即將挑戰今年4月「辛樂克」所創下的風王紀錄（60米／秒）。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三太平洋高壓影響，各地晴時多雲，午後山區有局部短暫降雨的機率；今起熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。

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▼最新巴威颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



巴威挑戰今年風王

吳德榮說，最新模式模擬顯示，巴威大致於周四逐漸逼近，周五、周六影響最劇，但各地受威脅的程度視颱風的動向而定；12日至14日脫離，但因南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定。

吳德榮指出，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第9號強颱巴威暴風圈將繼續擴大至半徑350公里，強度邁向巔峰，為聖嬰年典型大而強之颱風，即將挑戰今年4月「辛樂克」所創下的風王紀錄（60米／秒）；巴威今晨2時在關島東方近海，朝西北西前進，第4天（周四2時）行至琉球南方海面，逐漸轉向西北，第5天逼近台灣東側海面，不確定性（紅框）逐日擴大。

▼吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬圖顯示，5天之後「巴威」持續向西北，路徑的不確定性逐漸擴大（中心通過琉球至台灣之間都有機率）。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



巴威威脅程度待觀察

吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，5天之後，巴威持續向西北，路徑的不確定性逐漸擴大（中心通過琉球至台灣之間都有機率），不同的路徑威脅勢必不同，需持續觀察模式調整，來者不善，應及早做好防颱準備。

吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖亦顯示，第10號輕颱梅莎中心已在越南北部登陸，即將越界進入廣西，將減弱為熱帶低壓，對台無威脅。