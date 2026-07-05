慎防西北颱　「巴威size太大！全台都會受影響」

▲強颱巴威一路向西。（圖／CIMSS）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，慎防西北颱！強烈颱風巴威的size實在是太大了，全台都會受到影響，不管颱風中心有無登陸，發佈海上颱風警報的機率都在75%以上；甚至路徑如果再偏西後北轉，局部地區還有發布陸警的可能。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，在環境駛流場的導引下，巴威颱風持續以朝西北西轉西北方向前進，預估在周四前後，向北分量就有逐漸增大的機會。

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▼慎防西北颱！（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



巴威北轉程度關鍵

林得恩說，但各國數值模擬結果對於北轉的程度與時機，仍有些許看法稍不一致的情形，歐美（ECMWF、NCEP GFS）傳統物理數值模式顯示，太平洋高壓勢力持續西伸，導致巴威颱風將會更加接近台灣；而AI數值模式則顯示，太平洋高壓勢力西伸程度並不顯著，導致巴威颱風有機會提早北轉，轉往中國或韓國地區前進。

林得恩表示，後續不管颱風路徑如何調整（提早北轉與否？），都是屬類西北颱的個案，要特別留意顯著且集中的降雨量；加上巴威颱風的size實在是太大了，全台都會受到影響。

林得恩指出，不管颱風中心有無登陸，發布海上颱風警報的機率都在75%以上；甚至路徑如果再偏西後北轉，局部地區還有發布陸警的可能，務必預先做好各項防颱準備。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



【氣象教室】：西北颱

林得恩解釋，狹義上是指颱風中心從台灣東方海面向西北方行進，並且通過基隆和彭佳嶼之間的海面，同時引進西北風，因為風向與海岸線近乎垂直，容易導致海水倒灌及中北部積水難以宣洩，是常易造成嚴重積淹水災害的颱風型態之一。

林得恩提到，但在廣義上，所有符合中央氣象署定義的第一類路徑颱風（即自東南往西北運動），都可以被歸類為西北颱。