強颱巴威還會長大　一路向西可能發海陸警報

▲巴威持續增強中。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風巴威一路向西，還會長大增強。中央氣象署預報員張承傳表示，有可能發布巴威海上陸上颱風警報，預估周五、周六影響最明顯。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周三太平洋高壓影響，各地晴到多雲，東南部、恆春半島偶爾零星短暫陣雨；今日午後中部以北、其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北山區並有局部大雨發生機率；周一、周二午後雷陣雨縮小至北部、南投、其他山區；周三午後雷陣雨更縮小到各地山區。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周五、周六影響最明顯

張承傳說，周四轉東北風，桃園以北、東北部偶爾短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後南部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳提到，周五、周六巴威颱風或其外圍環流影響，北部、東北部有陣雨或雷雨並有局部大雨，其中山區有局部豪雨發生的機率，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨。

可能發布巴威海陸警報

張承傳表示，巴威颱風未來4天沿著太平洋高壓邊緣往西，之後慢慢往琉球南方海面前進，也就是台灣北部海面接近，由於暴風圈滿大，可能發布海陸警報，預估周五、周六影響最明顯。

張承傳指出，強颱巴威目前中心附近最大風速每秒55公尺，預估還會稍增強至每秒63公尺，周一、周二強度達巔峰，而接近台灣時，強度相對有機會減弱。氣象署觀測，巴威目前7級風平均暴風半徑320公里，預測未來6-12小時將達350公里。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

