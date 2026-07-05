桃機安檢卡一票人！　「手持小物」違規品遭沒收堆成山

▲許多旅客不清楚手持風扇的相關規定。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者張靖榕／綜合報導

暑假出國旺季到來，旅客攜帶隨身行李前得先確認相關規定。一名女子近日在桃園機場準備出境時，發現安檢區「沒收物品籃」堆滿旅客被要求留下的手持風扇，數量多到簡直像一座「手持風扇山」，提醒民眾出國前務必確認攜帶規範，以免到了安檢口才被迫丟棄。

原PO於3日在Threads發文表示，沒想到有這麼多人因攜帶手持風扇，在安檢時無法通過，只能將物品留在「安檢沒收物品籃」。她直呼，出國前一定要徹底檢查各項物品，「不然到了安檢就只能說掰掰了」。

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原PO分享的照片顯示，安檢區沒收物品籃內堆滿各式手持風扇，數量相當驚人。後方看板也提醒，依《民用航空法》第49條之1第4款規定，禁止攜帶或使用部分危險物品，違者可處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

根據桃園機場網站規定，鋰電池手持式電風扇必須隨身攜帶，不得託運；若為鉛酸電池款式，且不符合國際航空運輸協會（IATA）A67條款，則禁止隨身及託運攜帶。

此外，行動電源不得託運，須隨身攜帶，100Wh以下可直接攜帶，100Wh至160Wh須經航空公司同意，超過160Wh則禁止帶上機，且飛行途中不得使用或充電。

桃園機場也提醒，傳統打火機每人限攜帶1個且須隨身攜帶；防風及藍焰打火機則全面禁止攜帶。液體及膠狀物須分裝於100毫升以下容器，並放入容量不超過1公升的透明夾鏈袋；刀剪等尖銳物品中，僅剪刀刃長6公分以下可隨身攜帶，其餘均須託運。