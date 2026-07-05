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哈米尼國葬談判暫停一周　川普：喪禮期間美伊不會交火

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普5日接受新聞網站Axios訪問時表示，他正密切關注伊朗已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的喪禮，美國與伊朗在此期間不會互相開火，雙方將待葬禮及相關儀式結束後恢復談判。

美國與以色列於2月底聯手對伊朗發動軍事行動，哈米尼在戰爭首日死於空襲。

Axios報導，川普表示，伊朗方面「正懇求達成協議」，但美伊雙方已決定暫停談判一周，待哈米尼喪禮完成後再繼續協商。

川普指出，美伊兩國在此期間不會互相開火。他說，「他們全都聚集在那裡。只要一發（就能把他們全部解決），但我們不會這麼做，因為這樣就沒人能跟我們談判了。」

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／路透）

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／路透）

談及哈米尼喪禮時，川普表示，看到一些伊朗民眾在現場哭泣令他感到驚訝，因為他原本以為大家都討厭哈米尼。他思索片刻後說，「或許那是假哭。」

川普也透露，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已向他提出在白宮會面的請求，雙方最快可能於下周、待他出席北大西洋公約組織（NATO）峰會返美後舉行會談。北約峰會將於本月7日至8日在土耳其召開。

川普強調，他與納坦雅胡相處融洽，並表示納坦雅胡「知道誰才是老大」。以色列總理辦公室則表示，納坦雅胡昨天曾致電川普，祝賀美國獨立250周年。

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