天母佔位哥三角錐被丟　半個月後竟拿出「鐵鍊串水泥磚」卡位

▲天母佔位哥被制裁，新招竟拿水泥磚加鐵鍊，網直呼扯「第一次看到」。（圖／翻攝自靠北天母幫）

記者趙蔡州／綜合報導

有人為了隨時有停車位使用，可能會使用三角錐、花盆等雜物佔位。一名網友表示，台北市天母有一位「佔位哥」長期霸佔停車位，6月中旬被其他車主制裁，不料「佔位哥」近日竟使用水泥塊、鐵鏈鎖住機車霸佔位置，離譜的場景讓他直搖頭，不過在照片發布的隔天，警方已到現場貼單，要求佔位哥將雜物移除，否則將把雜物當廢棄物清除並開罰。

原PO在臉書社團「靠北天母幫」表示，天母一處垃圾場旁邊有一名「佔位哥」，長期使用三角錐、腳踏車等物品霸佔免費停車空間，不料今年6月中旬被其他車主制裁，將三角錐、腳踏車全部丟到旁邊的草地上。

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鐵鍊鎖機車加水泥塊 佔位手法再升級

事件發生後約半個月，原PO又在「靠北天母幫」表示，前陣子被「制裁」的佔位哥捲土重來，這次除了使用腳踏車外，還牽來另一輛機車，接著使用鐵鏈串聯多個水泥塊，將機車、腳踏車牢牢鎖在現場。

原PO忍不住嘲諷，「奉勸各位有繳稅的公民，不要打這個土地的歪主意，佔位哥花了很多心思每晚佔位，不准打1999、也不准報警，否則佔位哥會憤怒。」

不過，最新的照片曝光後，警方隔天就火速到場貼單，要求佔位哥將雜物移除，否則將把雜物視為廢棄物清除，並依法開罰，其他網友看了也直呼，「能在天母買車買房的人，有差這一點錢買或租停車位嗎」、「佔位哥真的用心唉，第一次看到用鐵鍊鍊這麼多東西」、「好扯，為了佔位，還去客製化的佔位神器」。