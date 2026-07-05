　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

月薪少13萬！臺銀南非分行爆霸凌　行員不服調回國內告贏了

獨／月薪少13萬！臺銀南非分行爆霸凌　行員不服調回國內告贏了

▲臺灣銀行南非分行一名月薪19萬元的辦事員不滿只因拒絕調假就被調回台灣，提告獲判勝訴。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

臺灣銀行南非分行一名月薪19萬元的辦事員外派僅11個月，未照慣例做滿3年就被調回國，薪水得大砍13萬5千多，她不服調動，提告控訴臺銀調假不成就霸凌撤換她，儘管臺銀駁斥並無霸凌，強調這名辦事員EQ低、工作效率差、沒有團隊精神，又顧慮她外派期間身心出狀況，調她回國是為她好，可在親友協助及豐富醫療資源之下改善健康，台北地方法院仍判臺銀敗訴，應讓辦事員回任南非分行職務。本案為一審判決，可上訴高等法院。

臺銀官方臉書去年發文「臺銀冷知識」：你知道南非也有臺銀嗎？文章介紹除了臺灣的154家分行，海外據點共有22個；位於南非首都約翰尼斯堡的南非分行於1992年設立，曾有媒體報導銀行裡提供槍櫃讓民眾寄放槍枝，櫃台還裝上防彈玻璃。

本案原告吳姓辦事員外派前年資將近5年，本來是國際金融業務分行的7等中級辦事員，薪水5萬1353元，派駐南非因多了「地域加給」，月薪提高為5891美元（依當時匯率大概是新台幣19萬79元），調回台灣擔任營業部中級辦事員的月薪是5萬4743元，兩者落差13.5萬。

吳姓辦事員主張，依據臺銀的海外人才培訓計畫，派駐海外單位任職期限原則是3年，她在2025年1月底到職，自認努力工作、也配合主管做事卻遭受職場霸凌，因此得接受治療；去年12月初她申請月中連休10天，包括2天年假和3天身心調適假，臺銀認為她太晚請假造成人員調度困難，雙方為了排假問題鬧僵，到了耶誕節隔天，臺銀突然發出任免通知書要她回台灣上班。

吳姓辦事員指控臺銀藐視勞動法規，調職出於不當動機，更讓她薪資大幅下降，也忽略她已在南非耕耘將近1年的異國生活，因此調職令違反勞基法，她向法院請求確認調動無效，應回復原職務。

臺銀表示，經內部調查確認並未發生職場霸凌，調職令也跟霸凌案無關；吳姓辦事員常和主管爭執工作內容，無法如期完成任務，作業品質和情緒控管有待加強，也顯示她缺乏團隊合作精神，因此內部簽呈形容她「首次派外未能適應工作環境、配合度不佳，經評估表現不符期待」；另外吳姓辦事員任職南非分行時身心狀況亮紅燈，基於員工的「健康與人身安全」才調回台灣，並無不當動機。

雖然臺銀為合理化人事調職而對吳姓辦事員極盡貶低之能事，但她提出一份由南非分行交給臺銀國際部的「關鍵便箋」，上面記載主管曾對她評價「尚稱認真，並與客戶互動良好」，更重要的是，便箋為反映人力運作現況，有提到引發決裂點的「10天連休事件」。

南非分行在便箋上說明，請吳姓辦事員將10天假其中3天的身心調適假移到12月初，她卻回答已經買好返台機票，沒有緩衝餘地，導致主管毫無調度空間。在案件審理期間，臺銀對此解釋，南非共和國基督教信仰人口比例非常高，依照南非分行當地雇用員工的請假慣例，大多於耶誕節前後排休，而且會在10月到11月間申請休假，以確保分行業務正常運作，吳姓辦事員卻在12月3日才說要從12日休到21日，這會增加人力安排的困難。

台北地院認為，調職令是否合法不能只看臺銀簽呈提到的工作表現，便箋所載的排休爭執也應一併考慮，何況連臺銀自己都承認，吳姓辦事員申請休假是行使法定的請假權利，既是依法請假，就不能以人員調度困難而報復性調度，這違反勞基法第10條之1第1款：「（雇主調動勞工工作）基於企業經營上所必須，且不得有不當動機及目的。」因此判決臺銀違法調動，調職令應屬無效，須讓吳姓辦事員回復南非分行的職務。

延伸閱讀
台中知名建築師驚傳墜樓身亡　曾參與台中豪宅、大型商場設計
豪砸620萬買夢露隔壁墓位！粉絲死後也要陪偶像　名人墓經濟爆紅
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調
猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白
女客只穿內褲突被開房門　知名商旅「退2晚房費」被拒
「陶朱隱園」再揭8.35億0貸款交易　比同層鄰居貴8500萬
快訊／為郭明鑑風暴道歉　國泰投信總座張雍川請辭！
快訊／超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油　232品項一

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

18歲女遭輾斃母問白死了嗎？法官冷回：對啊...北院遺憾：引以為鑑

基隆名人幼兒園集體虐童！園長6人到案　家長當街嗆：良心何在

才持刀搶檳榔攤！台東毒男又飛車搶包躲旅社…2小時遭逮

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

18歲女遭輾斃母問白死了嗎？法官冷回：對啊...北院遺憾：引以為鑑

基隆名人幼兒園集體虐童！園長6人到案　家長當街嗆：良心何在

才持刀搶檳榔攤！台東毒男又飛車搶包躲旅社…2小時遭逮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

摩納哥炸彈案急轉！39歲女嫌遭槍殺棄屍　烏克蘭現役情報官被逮

林安可雙安致勝打！西武獅6比1終止6連敗　平良海馬寫沖繩歷史

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

父腰痛查出胰臟癌4期！　蘇震洋痛揭「生前約定」悲喊：來不及實現

記憶體廠跨足文創產業　威剛董事會通過公開收購2.5萬張琉園股票

不斷更新／林立回歸火力全開！前役4安今敲兩分砲　一棒轟平悍將

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

虞書欣甜妹形象反轉「黑長直偽素顏」變知性老師　直球告白掀暴動

1300噸致癌毒油市場流竄！黃國昌轟衛福部：7天改4種說法

【戴蛙鏡吃芒果】男想體驗當熱帶雨林猴子　帶水果進浴室吃超荒謬XD

社會熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

即／長榮海運爆內線　張國華、張國政移送

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

父大出血倒地！兄妹扯火龍果汁　漠視「24小時後」死亡

妻出軌生子人夫求償200萬　小王免賠理由曝

即／Andy正面對戰家寧全家　家寧抵法院突下起暴雨

即／中壢30歲警頭部中彈「搶救4天亡」留下妻子與幼女

小三闖人夫家嗆正宮墮胎3次　法院判賠48萬

快訊／北市大安區「20歲女墜樓」！　倒臥人行道上明顯死亡

母痛喊女兒白死了嗎　法官疑回對啊遭轟北院發聲

更多熱門

相關新聞

嗆歡迎提告　北市教育局急發聲明道歉

嗆歡迎提告　北市教育局急發聲明道歉

台北市太平國小陳姓校長遭控霸凌女老師，案件經北市教育局數月調查後不成立，女老師的丈夫質疑教育局涉嫌洩密、包庇陳校長，不料北市教育局竟回應「歡迎提告」，引發爭議。對此，北市教育局4日再度發布聲明，坦言新聞聯絡人當時的回應「不恰當」，對造成當事人誤解及困擾致歉，也強調會檢討相關責任。

匯萬元買裝！對方收到錢直接消失

匯萬元買裝！對方收到錢直接消失

高雄女急診乞討遭阻　飆罵護理師

高雄女急診乞討遭阻　飆罵護理師

男裝周帥度超標警告

男裝周帥度超標警告

「知道我媽是誰嗎？」萬美玲兒佀廣洋霸凌惡行全曝光　前綠委也受害

「知道我媽是誰嗎？」萬美玲兒佀廣洋霸凌惡行全曝光　前綠委也受害

關鍵字：

周刊王霸凌臺灣銀行南非分行臺灣銀行

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

射完多久能再一次？醫揭聖人模式「5招保養回血」

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面