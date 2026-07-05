月薪少13萬！臺銀南非分行爆霸凌　行員不服調回國內告贏了

▲臺灣銀行南非分行一名月薪19萬元的辦事員不滿只因拒絕調假就被調回台灣，提告獲判勝訴。（圖／CTWANT提供）



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臺灣銀行南非分行一名月薪19萬元的辦事員外派僅11個月，未照慣例做滿3年就被調回國，薪水得大砍13萬5千多，她不服調動，提告控訴臺銀調假不成就霸凌撤換她，儘管臺銀駁斥並無霸凌，強調這名辦事員EQ低、工作效率差、沒有團隊精神，又顧慮她外派期間身心出狀況，調她回國是為她好，可在親友協助及豐富醫療資源之下改善健康，台北地方法院仍判臺銀敗訴，應讓辦事員回任南非分行職務。本案為一審判決，可上訴高等法院。

臺銀官方臉書去年發文「臺銀冷知識」：你知道南非也有臺銀嗎？文章介紹除了臺灣的154家分行，海外據點共有22個；位於南非首都約翰尼斯堡的南非分行於1992年設立，曾有媒體報導銀行裡提供槍櫃讓民眾寄放槍枝，櫃台還裝上防彈玻璃。

本案原告吳姓辦事員外派前年資將近5年，本來是國際金融業務分行的7等中級辦事員，薪水5萬1353元，派駐南非因多了「地域加給」，月薪提高為5891美元（依當時匯率大概是新台幣19萬79元），調回台灣擔任營業部中級辦事員的月薪是5萬4743元，兩者落差13.5萬。

吳姓辦事員主張，依據臺銀的海外人才培訓計畫，派駐海外單位任職期限原則是3年，她在2025年1月底到職，自認努力工作、也配合主管做事卻遭受職場霸凌，因此得接受治療；去年12月初她申請月中連休10天，包括2天年假和3天身心調適假，臺銀認為她太晚請假造成人員調度困難，雙方為了排假問題鬧僵，到了耶誕節隔天，臺銀突然發出任免通知書要她回台灣上班。

吳姓辦事員指控臺銀藐視勞動法規，調職出於不當動機，更讓她薪資大幅下降，也忽略她已在南非耕耘將近1年的異國生活，因此調職令違反勞基法，她向法院請求確認調動無效，應回復原職務。

臺銀表示，經內部調查確認並未發生職場霸凌，調職令也跟霸凌案無關；吳姓辦事員常和主管爭執工作內容，無法如期完成任務，作業品質和情緒控管有待加強，也顯示她缺乏團隊合作精神，因此內部簽呈形容她「首次派外未能適應工作環境、配合度不佳，經評估表現不符期待」；另外吳姓辦事員任職南非分行時身心狀況亮紅燈，基於員工的「健康與人身安全」才調回台灣，並無不當動機。

雖然臺銀為合理化人事調職而對吳姓辦事員極盡貶低之能事，但她提出一份由南非分行交給臺銀國際部的「關鍵便箋」，上面記載主管曾對她評價「尚稱認真，並與客戶互動良好」，更重要的是，便箋為反映人力運作現況，有提到引發決裂點的「10天連休事件」。

南非分行在便箋上說明，請吳姓辦事員將10天假其中3天的身心調適假移到12月初，她卻回答已經買好返台機票，沒有緩衝餘地，導致主管毫無調度空間。在案件審理期間，臺銀對此解釋，南非共和國基督教信仰人口比例非常高，依照南非分行當地雇用員工的請假慣例，大多於耶誕節前後排休，而且會在10月到11月間申請休假，以確保分行業務正常運作，吳姓辦事員卻在12月3日才說要從12日休到21日，這會增加人力安排的困難。

台北地院認為，調職令是否合法不能只看臺銀簽呈提到的工作表現，便箋所載的排休爭執也應一併考慮，何況連臺銀自己都承認，吳姓辦事員申請休假是行使法定的請假權利，既是依法請假，就不能以人員調度困難而報復性調度，這違反勞基法第10條之1第1款：「（雇主調動勞工工作）基於企業經營上所必須，且不得有不當動機及目的。」因此判決臺銀違法調動，調職令應屬無效，須讓吳姓辦事員回復南非分行的職務。

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