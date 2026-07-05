快訊／桃園頂加深夜大火全面燃燒！1男「全身90％燙傷」無生命跡象

記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

桃園市八德區介壽路一處住宅，4日深夜發生嚴重火警。該建物4樓頂樓加蓋處於晚間11點14分起火，消防局迅速調派大量人車馳援，現場於5日凌晨0點18分撲滅。火警造成1名42歲林姓男子受困，救出時全身約90％燒燙傷且無生命跡象，送醫搶救中。

▲桃園民宅頂加深夜大火，1男全身90％燙傷，被救出時無生命跡象。（圖／記者沈繼昌翻攝）



頂樓加蓋陷入火海 全面燃燒狀況危急

火警發生地點為地上4層建物，並有頂樓鐵皮加蓋。消防人員於晚間11點17分抵達現場時，發現起火點已全面燃燒。消防局隨即動員75名消防人員、4名義消，出動各式消防車與救護車共31輛前往搶救。

▲桃園民宅頂加深夜大火，1男全身90％燙傷，被救出時無生命跡象。（圖／記者沈繼昌翻攝）



救出42歲林姓男子 送往聖保祿醫院救治

搜救過程中，消防人員在4樓發現受困的林姓男子。林男救出時全身有約90％面積燒燙傷，且已沒有生命跡象，隨即由大林分隊救護車火速送往聖保祿醫院搶救。

歷時近一小時控制 起火原因仍待調查

經全力佈水線灌救，現場於晚間11點56分控制火勢，並於5日凌晨0點18分完全撲滅。目前現場仍持續進行殘火處理，關於起火原因及燃燒面積等詳細財損狀況，已交由火調人員進行鑑定調查。