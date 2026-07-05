美恐怖虐童！16童遭囚「滿是排泄物4坪房」　18歲女不會拼自己名

圖文／鏡週刊

美國俄亥俄州驚爆恐怖虐童案，當地警方近日在一間偏僻民宅內，救出16名年齡介於1歲半至18歲的孩童。這些孩子過去4年幾乎都被關在同一個房間內生活，居住環境充滿人類排泄物，衛生條件惡劣，其中有人不會說話，一名18歲少女甚至連自己的名字都不會拼寫，被指「過得比畜生還不如」

屋內滿是排泄物、惡臭難散！ 警長批「純粹的邪惡」：職業生涯最駭人案件

這起案件發生在美國俄亥俄州漢登的村莊，警方原本是為了執行另一宗案件的搜索令，沒想到意外發現屋內竟有16名孩童，全都是同一家族成員，包含男童與女童，年齡從1歲半到18歲不等。

警方表示，孩子們長期生活在極度骯髒的環境，屋內到處都是人類的排泄物，衛生條件惡劣。文頓郡警長凱恩（Ryan Cain）形容，現場細菌滋生、臭味瀰漫，「我們養的牲畜生活環境都比這些孩子好」，直言現場「令人作嘔」。

▲民宅窗戶堆滿大量雜物，警方形容屋內充斥人類排泄物，環境極度惡劣。（翻攝@typocatCAv2）



俄亥俄州檢察總長威爾森（Andy Wilson）則表示，這是他職業生涯中見過最駭人的案件，形容眼前景象宛如「純粹的邪惡」，他在事發近24小時後，依然覺得身上的惡臭揮之不去。他說：「這不是我們平常會在美國看到的情況。」

根據《衛報》報導，警方調查發現，16名孩童大部分時間都被限制在約12英尺x12英尺（4坪大小）的房間內，長達約4年。雖然屋內沒有發現鐵籠，但警方並未透露孩子們到底是怎麼被限制行動。

▲警方在屋內發現16名孩童，揭開恐怖虐童案。（翻攝自X@TeamTrump47）



這些孩子的身心狀況也令人擔憂，部分孩童無法說話，其中一名18歲、發展遲緩的少女更不會拼寫自己的名字。威爾森形容，這些孩子們「就像野生動物…真的太可怕了」。其中7名孩童被送往哥倫布市醫院接受治療，另有2人由直升機緊急送往一級創傷中心，1名孩童一度命危，必須插管搶救。

目前警方已逮捕孩童的父母及祖父母共4人，分別是小蓋瑞賽德斯（Gary Siders Jr.）、老蓋瑞賽德斯（Gary Siders Sr.）、克莉絲汀娜賽德斯（Christina Siders）及伊莉莎白賽德斯（Elizabeth Siders），4人各被依16項二級重罪「危害兒童安全罪」起訴。

檢方強調，這不是人口販運案件，而是一起長期的虐童事件。4人在出庭時都否認犯案，法官裁定每人保釋金30萬美元（約新台幣960萬元）。

▼警方逮捕16名孩童的父母及祖父母共4人，4人均遭依16項危害兒童安全罪起訴。（翻攝X@therobbieharvey）



20年四處搬家躲避政府系統？ 16名孩子從未上學？

調查人員指出，這家人在過去20年間不斷搬遷，疑似刻意避開醫療及政府系統，因此孩子幾乎都沒有留下任何官方紀錄，也從沒接受過學校教育。警方表示，家人非常擅長將孩子藏匿起來，以至於外界幾乎沒有人知道他們的存在。

住在附近的鄰居也感到震驚，60歲鄰居約瑟夫史都華（Joseph Stewart）告訴《美聯社》，自從這戶人家搬來後，他「完全沒看過任何小孩」。他感嘆：「這真的是一件令人難過的事。」他已住在這條街6年，形容這裡一直都是很安靜的社區。

另一名64歲的鄰居佩提安傑爾斯（Petey Angels）接受《哥倫布紀事報》訪問震驚表示，他同樣從來沒看過有小孩出現在這棟房子附近。他說：「這裡平常什麼事都不會發生。」談到漢登這座小村莊時，他表示：「這是你完全不會預料會發生在這裡的事情。」

檢察官威廉阿徹（William Archer）表示，州政府已向法院聲請16名孩童的臨時監護權。俄亥俄州檢察總長安迪威爾森（Andy Wilson）則強調：「這些孩子終將獲得應有的正義。」

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