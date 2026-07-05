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得罪人被傳請辭　她貼李洋舊照喊話：希望大家用支持為他擲出聖筊

▲▼立法院教育及文化委員會邀請運動部部長李洋列席報告業務概況並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲運動部首任部長李洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

運動部部長李洋上任後動作頻頻，展現推動體育改革的決心，但也疑似因此得罪反改革派，近日更傳出他有意請辭的消息，儘管他本人1日已駁斥傳聞，仍引發各界熱議。對此，資深媒體人沈春華表示，李洋當年跟王齊麟在奧運賽場奪勝，兩人在場地上做出一正一反的「聖筊」，畫面讓全台灣熱血沸騰，如今李洋走進攸關台灣體育未來的改革賽場，希望大家用支持與信任，為李洋擲出一個「聖筊」。

資深媒體人沈春華4日在臉書表示，大家還記得那個讓全台灣熱血沸騰的畫面嗎，李洋與王齊麟當年在奧運賽場贏得勝利，兩人一正一反激動倒在地上，形成了球迷口中的「聖筊」，「那不只是可愛的巧合，更像是全民共同許下的願望，希望台灣體育一路向前。」

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從金牌選手到部長　改革路上迎戰變化球

沈春華說，也因為李洋的經歷，當李洋卸下球衣，踏上人生另一個賽道，成為中華民國第一位運動部部長、台灣史上最年輕的中央部會首長之一、第一位由奧運金牌選手出身的中央部會首長時，國人給予高度的期待，而李洋也從一位在球場迎擊變化球的運動員，變成必須面對改革路上各種變化球的政策推動者，「對一位初入政壇的政治新兵而言，想必是戒慎恐懼的。」

改革難免得罪人　盼以信任支持李洋

沈春華指出，改革從來不會沒有阻力，改革最大的特點就是它不會讓所有人都舒服，李洋以具體行動證明他不是一位只想帶著奧運金牌光環，安安穩穩做部長的人，除了推動全民體育，李洋也開始整理長年累積的制度問題，也因此不可避免地碰觸既有利益，甚至得罪了一些人。

沈春華直言，「一位部長值不值得支持，未必只看他得罪了多少人，更重要的是，他是否願意為了公共利益，承擔改革的代價，但運動精神不正是如此嗎？在面對壓力甚至挫折時，依然堅持，奮力前進」。

沈春華最後說，李洋當年和王齊麟用球拍，為台灣擲出了一個世界都看見的「聖筊」，李洋現在走進了攸關台灣體育未來的改革賽場，「我們是不是也應該用支持與信任，為李部長擲出一個聖筊，運動精神從來不只存在球場，它也存在人生的每一個轉折處，更存在每一條不容易走的改革道路上，願每一位為理想奮戰到底的人，都不覺得孤單」。

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