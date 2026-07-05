得罪人被傳請辭　她貼李洋舊照喊話：希望大家用支持為他擲出聖筊

▲運動部首任部長李洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

運動部部長李洋上任後動作頻頻，展現推動體育改革的決心，但也疑似因此得罪反改革派，近日更傳出他有意請辭的消息，儘管他本人1日已駁斥傳聞，仍引發各界熱議。對此，資深媒體人沈春華表示，李洋當年跟王齊麟在奧運賽場奪勝，兩人在場地上做出一正一反的「聖筊」，畫面讓全台灣熱血沸騰，如今李洋走進攸關台灣體育未來的改革賽場，希望大家用支持與信任，為李洋擲出一個「聖筊」。

資深媒體人沈春華4日在臉書表示，大家還記得那個讓全台灣熱血沸騰的畫面嗎，李洋與王齊麟當年在奧運賽場贏得勝利，兩人一正一反激動倒在地上，形成了球迷口中的「聖筊」，「那不只是可愛的巧合，更像是全民共同許下的願望，希望台灣體育一路向前。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從金牌選手到部長 改革路上迎戰變化球

沈春華說，也因為李洋的經歷，當李洋卸下球衣，踏上人生另一個賽道，成為中華民國第一位運動部部長、台灣史上最年輕的中央部會首長之一、第一位由奧運金牌選手出身的中央部會首長時，國人給予高度的期待，而李洋也從一位在球場迎擊變化球的運動員，變成必須面對改革路上各種變化球的政策推動者，「對一位初入政壇的政治新兵而言，想必是戒慎恐懼的。」

改革難免得罪人 盼以信任支持李洋

沈春華指出，改革從來不會沒有阻力，改革最大的特點就是它不會讓所有人都舒服，李洋以具體行動證明他不是一位只想帶著奧運金牌光環，安安穩穩做部長的人，除了推動全民體育，李洋也開始整理長年累積的制度問題，也因此不可避免地碰觸既有利益，甚至得罪了一些人。

沈春華直言，「一位部長值不值得支持，未必只看他得罪了多少人，更重要的是，他是否願意為了公共利益，承擔改革的代價，但運動精神不正是如此嗎？在面對壓力甚至挫折時，依然堅持，奮力前進」。

沈春華最後說，李洋當年和王齊麟用球拍，為台灣擲出了一個世界都看見的「聖筊」，李洋現在走進了攸關台灣體育未來的改革賽場，「我們是不是也應該用支持與信任，為李部長擲出一個聖筊，運動精神從來不只存在球場，它也存在人生的每一個轉折處，更存在每一條不容易走的改革道路上，願每一位為理想奮戰到底的人，都不覺得孤單」。