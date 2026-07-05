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土石流害台鐵612班誤點　無人機增7架「上帝視角」巡鐵道

▲▼花蓮台鐵和仁到崇德站間土石崩落，導致雙線中斷，北迴線暫時無法通行。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲極端氣候威脅，台鐵近2年發生17起土石流及落石事件影響行車。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李姿慧／台北報導

極端氣候加劇，加上颱風季帶來強降雨，對鐵道安全造成嚴峻挑戰，台鐵近兩年共發生17起土石流及落石事故，造成612班次誤點。為強化防災應變，台鐵除現有15架無人機投入路線巡查及災情勘查外，今年將再增購7架無人機，透過「上帝的視角」擴大邊坡及路線巡檢、勘查，確保行車安全。

2025年9月24日，台鐵台東線新自強號行駛至山里－鹿野，撞上落石出軌；2024年6月21日，一列EMU3000型新自強號行駛至花蓮和仁至崇德間，撞上溢流的土石流出軌。根據台鐵公司統計，2024年至2025年間，台鐵全線共發生17件土石流及落石事故，累計共影響612列次誤點。

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面對極端氣候帶來的威脅，台鐵引進無人機等，透過「上帝視角」的科技巡航，不僅能克服山區險峻的地形限制，更能保護第一線巡軌人員的安全，今年將再擴大「無人機隊」拉大防守線。

台鐵公司說明，台鐵目前已有15架無人機，分配為工務處1台，轄下7工務段各2台，辦理不易到達之高遠邊坡、跨河段之橋樑基礎、颱風地震後災情勘查等之相關巡查，有助本公司確保行車安全，成效良好，今年預計再採購7架無人機，交由轄下7工務段各1台，以增進效率及範圍，擴大無人機設備運用。

台鐵說明，全線不易到達之高遠邊坡、跨河段橋樑及災害搶修勘查，皆有使用無人機進行巡查，用以確保橋樑邊坡設備安全及路線狀況，並可即時、有效執行災情確認作業，以利災後復原。

因應「無人機隊」擴大，台鐵公司表示，工務處及各工務段已取得合格操作證共計12人，可直接進行無人機之相關巡檢及勘災，有效進行橋樑設備巡檢、關注不易到達之高遠邊坡情況，有效預防潛在危害及提早改善因應。

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