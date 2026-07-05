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水逆引爆7月！4星座「暴雨開局」　當心衝動破財、傳錯LINE

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲雙子、處女、射手及雙魚座在本週第一天（5日）就迎來「暴雨開局」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

辰宇力 ☆ 2026.7.05～2026.7.12 星象預測與12星座運勢

本週是七月最變動的一週。水星逆行已正式展開，加上天王星進入逆行前的停滯狀態，使得這段時期成為重要的修正週。水星逆行帶來回顧、重整與溝通考驗，而天王星停滯則放大突發事件與科技、網路層面的不確定性。不適合衝動投資、倉促簽約以及帶有情緒的決策。注意合約文件內容修改、重啟談判、系統更新失誤、交通行程延誤、網路筆戰、LINE訊息傳錯人等狀況。對多數人而言，最有利的策略不是搶快，而是把握機會修補漏洞、整理舊計畫、回顧人際關係。很多事情未必是資訊不足，而是因為情緒誤判而造成後續衝擊。

展望未來7日，白羊先確認再行動，金牛留意金錢往來，雙子行程保留彈性，巨蟹凡事慢一步，獅子重新把握錯過的機會，處女耐心就是優勢，天秤放下短線得失，天蠍避免衝動交易，射手合作重於競爭，摩羯修正流程效率，水瓶擁抱變化，雙魚家庭優先。

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【一週星情氣候名詞解析】

‧晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。
‧晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
‧陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。
‧陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
‧暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

工作節奏加快，臨時任務增加，但也是展現效率的機會。溝通容易急躁，說話前多思考能避免誤會。財務有小額支出增加，宜控制衝動消費。感情需多傾聽，避免因一句話引發爭執。

本週開運色：紅紫、黃、紅

7/5（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/6（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/7（TUE）：陰 Cloudy
7/8（WED）：陰 Cloudy
7/9（THU）：晴 Sunny
7/10（FRI）：晴 Sunny
7/11（SAT）：晴 Sunny
7/12（SUN）：晴 Sunny

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

本週重點落在金錢與價值。水逆可能讓帳務、薪資、付款或報帳流程延誢，務必確認細節。工作雖穩定，但容易因制度調整而增加工作量。感情逐漸升溫，可能有機會重溫舊戀情。

本週開運色：紅橘、黃

7/5（SUN）：晴 Sunny
7/6（MON）：晴 Sunny
7/7（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/8（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/9（THU）：陰 Cloudy
7/10（FRI）：陰 Cloudy
7/11（SAT）：晴 Sunny
7/12（SUN）：晴 Sunny

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

火星仍持續帶來旺盛行動力，但天王星停滯讓生活充滿變數。工作可能突然改變方向，行程也容易調整。避免一次承接過多事情。感情容易忽冷忽熱，需要耐心經營。

本週開運色：褐、綠、藍

7/5（SUN）：暴雨 Rainy
7/6（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/7（TUE）：晴 Sunny
7/8（WED）：晴 Sunny
7/9（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/10（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/11（SAT）：陰 Cloudy
7/12（SUN）：陰 Cloudy

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

水星逆行於命宮，是重新整理人生的重要階段。過去未完成的事情可能會再度浮上檯面。工作宜修正，不宜貿然開始新計畫。家庭事務增加，健康需注意睡眠與腸胃。

本週開運色：墨綠、藍綠

7/5（SUN）：晴 Sunny
7/6（MON）：晴 Sunny
7/7（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/8（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/9（THU）：晴 Sunny
7/10（FRI）：晴 Sunny
7/11（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/12（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

獅子座 Leo（7/23～8/22）

木星與金星帶來人氣，人際交流增加，但水逆使合作細節需再次確認。容易收到熟識的合作邀約。財運平穩，適合規畫未來。感情運佳，自信最具吸引力。

本週開運色：墨褐、藍綠

7/5（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/6（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/7（TUE）：晴 Sunny
7/8（WED）：晴 Sunny
7/9（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/10（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/11（SAT）：晴 Sunny
7/12（SUN）：晴 Sunny

處女座 Virgo（8/23～9/22）

工作責任加重，但成果值得期待。水逆讓行政流程稍慢，耐心處理即可。職場容易遇到分工重新調整。感情不要過度分析對方，多一些自然互動反而順利。

本週開運色：綠、黃、白

7/5（SUN）：暴雨 Rainy
7/6（MON）：陰 Cloudy
7/7（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/8（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/9（THU）：晴 Sunny
7/10（FRI）：晴 Sunny
7/11（SAT）：暴雨 Rainy
7/12（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

天秤座 Libra（9/23～10/23）

適合重新規畫長期目標。學習、考試、海外事務容易遇到延期狀況，但未必不好。工作有機會接觸新領域。感情有遠距離或跨文化緣分，也可能與舊朋友重新聯絡。

本週開運色：天藍、粉藍、深藍

7/5（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/6（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/7（TUE）：陰 Cloudy
7/8（WED）：陰 Cloudy
7/9（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/10（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/11（SAT）：晴 Sunny
7/12（SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

財務與投資需保守。共同資產、貸款、保險等事項適合重新檢視。工作容易接觸機密案件或重要專案。感情進入深度交流階段，適合表達真實想法。

本週開運色：白、藍、天藍

7/5（SUN）：晴 Sunny
7/6（MON）：晴 Sunny
7/7（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/8（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/9（THU）：陰 Cloudy
7/10（FRI）：陰 Cloudy
7/11（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/12（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

合作關係成為焦點。水逆讓合約、合作模式可能重啟談判。工作中需多確認細節。伴侶之間容易因生活安排討論較多，但耐心溝通可化解問題。

本週開運色：銀白、藍紫

7/5（SUN）：暴雨 Rainy
7/6（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/7（TUE）：晴 Sunny
7/8（WED）：晴 Sunny
7/9（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/10（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/11（SAT）：陰 Cloudy
7/12（SUN）：陰 Cloudy

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

工作細節增加，容易忙於修正流程。水逆適合整理文件與改善制度。健康方面需注意肩頸、腸胃及睡眠。感情平穩，陪伴比甜言蜜語更重要。

本週開運色：黃、藍、綠

7/5（SUN）：晴 Sunny
7/6（MON）：晴 Sunny
7/7（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/8（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/9（THU）：晴 Sunny
7/10（FRI）：晴 Sunny
7/11（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/12（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

創意提升，工作容易出現新方案，也可能需要快速調整。投資保持保守。感情充滿新鮮感，單身者有機會遇到新對象。

本週開運色：藍紫、海洋藍

7/5（SUN）：晴 Sunny
7/6（MON）：晴 Sunny
7/7（TUE）：晴 Sunny
7/8（WED）：晴 Sunny
7/9（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/10（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/11（SAT）：晴 Sunny
7/12（SUN）：晴 Sunny

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

家庭與居住環境成為重點。可能重新整理住家、搬遷或改善生活品質。工作受到家庭因素影響，需要平衡時間。感情方面適合增加陪伴，安全感比浪漫更重要。

本週開運色：銀白、藍紫

7/5（SUN）：暴雨 Rainy
 7/6（MON）：陰 Cloudy
7/7（TUE）：晴 Sunny
7/8（WED）：晴 Sunny
7/9（THU）：晴 Sunny
7/10（FRI）：晴 Sunny
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