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老婆好心收留越南閨蜜！人夫「激戰完崩潰了」：她現在想當老闆娘

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲人夫偷吃老婆閨蜜，事後後悔求助。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者劉維榛／綜合報導

「我現在只想止血...」一名人夫坦承，老婆心疼離婚閨蜜獨自扶養孩子，邀對方到早餐店幫忙，沒想到朝夕相處後竟發展肉體關係。如今對方還以「老闆娘」姿態管理店務，讓他想結束關係，卻又擔心遭對方攤牌，婚姻與店面恐一次全毀。文章曝光後，網友一面倒怒轟，「你不是後悔外遇，是後悔外遇搞不定！」

一名男網友在Dcard以「一時糊塗睡了太太閨蜜，現在她想上位」為標題發文，他透露，與太太共同經營一間連鎖早餐店，平時就是備料、出餐、招呼客人。後來太太因心疼認識多年的閨蜜離婚後獨自帶著孩子生活不易，便邀請對方到店裡幫忙，希望讓母子倆有份穩定收入。

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睡了老婆閨蜜！人夫崩潰求助：她現在想當老闆娘

原PO表示，一開始只是單純幫助朋友，沒想到朝夕相處後，兩人竟發展出不正常的男女關係，「她是台越混血，身材姣好，外型確實有吸引力」。他接著坦言，不會把責任推給任何人，「講白了，就是我自己一時意亂情迷，做了對不起太太的事。」然而，隨著相處越久，他發現對方佔有慾極強，最近更開始以老闆娘自居，不但訓斥工讀生、對店裡大小事指手畫腳，甚至讓他感覺對方認為自己遲早可以取代老婆。

原PO坦言，現在最後悔的是，老婆當初只是出於善意幫助朋友，自己卻親手把可能傷害她的人帶進生活。他目前最擔心的是，若繼續維持現狀，對方恐怕會愈來愈得寸進尺；若強硬切割，又怕對方情緒失控，直接向太太攤牌，「這件事如果爆開，最受傷的一定是我太太跟女兒。」

為此，原PO打算先徹底結束婚外情，再以店務調整為由，將對方請離早餐店，並重新訂定店內管理規範，只由他與太太負責排班、薪資及員工管理。不過，他也猶豫是否該主動向太太坦白一切，擔心婚姻、家庭和店面可能因此全毀，因此發文求助，「如果是你們遇到這種局面，會怎麼收尾？是先把她請出店裡？還是先跟太太坦白？還是兩件事要同時處理？」

網開噴：你後悔的不是外遇，是搞不定對方

文章曝光後，引來網友紛紛開轟，「你後悔不是因為對不起太太，而是因為發現自己外遇吃到黏牙的又搞不定，今天若她溫柔婉約又不計較名份，你根本不會發這篇」、「直接跟太太坦白，把所有財產轉給太太，你沒有財產…搞不好對方會自動放棄你」、「誠實是第一準則，先考慮把財產過給母女表示歉意吧，就算你失去一切也只能說是活該」。不過也有人質疑真假性，「看開頭就不想看了」、「創作文」。

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