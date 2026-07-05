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夏天穿BraTop驚見「後背兩坨肉」！網瘋傳2招消滅厚背變薄肌美背

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲從冬天就開始養成的後背贅肉，最怕夏天跑出來攪局！專家建議利用日常毛巾做肩胛骨伸展，搭配漢方調理，就能輕鬆找回無痕少女背。（示意圖，資料照）

記者張芳瑜／綜合報導

每當進入悶熱多雨的盛夏，背心、細肩帶洋裝和貼身針織衫紛紛出籠，但興高采烈換上新衣、照向鏡子時，卻常常被內衣邊緣擠出來的那兩坨「後背肉」潑了一身冷水。不少女生長時間待在冷氣房裡敲鍵盤、低頭滑手機，加上缺乏運動，很容易讓上半身線條在不知不覺中走樣。根據日本網站《Trill》文章表示，想要找回緊緻的少女背，關鍵不在於盲目減重，而是要從放鬆僵硬的肩胛骨開始做起。

辦公椅上的精準微動，擊碎久坐冷氣房的「厚背體質」

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辦公室的冷氣總是開得強勁，長時間維持同一個姿勢敲鍵盤，不僅血液循環變差，連肩膀到背部的肌肉都會跟著凍結，這正是後背開始囤積脂肪的元兇。想在辦公室神不知鬼不覺地偷偷變美，不妨利用午休或會議空檔，雙手輕置於雙肩，順著呼吸用手肘向後、向前各慢速畫圈轉動10次。記住轉動時肩膀要放鬆、脖子頂天延伸，這個動作能精準活化平時根本動不到的肩胛骨周圍肌肉，不僅能改善含胸駝背的壞習慣，整個人在視覺上也會立刻顯得輕盈單薄。

一條辦公室冷氣毯，拉出貼身衣物下的完美無痕線條

許多女生下班後直奔健身房，其實利用隨手可得的辦公室小蓋毯或長條毛巾，就能在座位旁拉出緊緻線條。將單手持毛巾由頭後方垂放，另一手由腰後抓握，像洗澡搓背一樣上下拉動5到10次再換手。如果想自我挑戰，可以把雙手抓握毛巾的距離縮短。這個看似簡單的搓背動作，能有效鬆開因高壓工作而緊繃的後背經絡，順暢氣血，讓你在穿上貼身衣物時，不再被內衣下緣的肉肉壞了整體質感。

拒絕「多汗水腫」視覺胖，微調體質的內在減法

除了局部伸展，台灣海島型氣候帶來的高濕度，也常常讓女生面臨「明明吃得不多，身體卻看起來厚重水腫」的困擾。這時可以試著引入漢方調理的減法概念：如果你是屬於工作壓力大、容易靠大吃排解、且伴隨便秘困擾的暴食體質，防風通聖散成分能協助身體排出老廢物質，促進囤積脂肪的燃燒；相反地，若你是每逢夏天就大汗淋漓、身體極易水腫的「虛胖型」上班族，防已黃耆湯這類著重於提升水分代謝的調理方針，會是更切中痛點的隱形神隊友。

在地專屬的美背生活提案

在台灣想要實踐這套美背計畫，其實有更在地化的無痛執行法。不一定要大費周章跨海尋找日本的線上漢方諮詢，台灣滿街都有專業的傳統中醫診所，健保諮詢既便利又能量身打造。中藥材中的黃耆、防己等溫和成分，在台灣中藥房也極易取得。今天不妨在洗澡前給自己5分鐘，用擦澡毛巾做一輪肩胛骨夾緊緊實運動（雙臂成90度由前向兩側節奏開合30次），洗完澡後順手給後背抹上質地清爽、帶有茶香或薄荷調的台灣在地品牌身體乳，在最符合台灣海島日常的步調下，輕鬆解鎖回頭率極高的無贅肉優雅美背。

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