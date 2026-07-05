空服員罷工特展免費看！穿高跟鞋推60公斤餐車　沉浸體驗飛安幕後

▲即日起至7月26日在松山文創園區推出《逐光夜航：空服員罷工紀念特展》。（圖／故事StoryStudio提供、覺深攝影）



記者林育綾／台北報導

空服員除了送餐、服務乘客，還要接受飛安、急救、滅火等專業訓練，也曾為勞動權益走上街頭。桃園市空服員職業工會即日起至7月26日，在松山文創園區推出《逐光夜航：空服員罷工紀念特展》，免費開放參觀，民眾不僅能列印專屬登機證，還能體驗推60公斤餐車、穿高跟鞋執勤，透過沉浸式互動了解空服員工作與台灣勞權發展。

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▲參觀時能列印專屬登機證。（圖／故事StoryStudio提供、覺深攝影）

展覽由桃園市空服員職業工會主辦、故事StoryStudio策展，以近40件抗爭文物、人物訪談及互動裝置，帶領觀眾重新認識空服員的工作樣貌。入場前可先列印專屬登機證，跟著登機廣播走進機艙場景，展覽也將空服員一路從受訓、執勤到罷工爭取權益的歷程串連成完整故事。

▲空服員要推60公斤的機上餐車。（圖／故事StoryStudio提供、覺深攝影）

● 推餐車、穿高跟鞋 親身感受空服員工作

展覽首先介紹空服員必須接受超過3個月的飛安、急救、滅火等密集訓練，希望翻轉外界只把空服員視為服務人員的印象。接著透過互動體驗，讓民眾實際推動重達60公斤的機上餐車、體驗長時間穿高跟鞋工作，並藉由互動遊戲思考空服員面臨的工作壓力與抉擇。

另外，展覽也展出抗議紅眼航班吊牌、罷工頭巾等真實文物，搭配影音紀錄，呈現空服員參與罷工時的恐懼、信任與堅持，以及一路爭取勞動權益的歷程。

▲《逐光夜航：空服員罷工紀念特展》在松山文創園區推出。（圖／故事StoryStudio提供、覺深攝影）

● 回顧10年勞權改變 還能寫信給空服員

展覽最後也整理近年勞權推動成果，包括推動國家人權委員會關注服儀性別歧視，以及國籍航空開放女性空服員可穿褲裝制服等改變。現場同步推出《罷工的抉擇》互動遊戲，民眾可參與投票，並在「給空服員的一封信」留言區寫下觀展心得。

桃園市空服員職業工會表示，工會成立於2015年，先後發起2016年華航空服員罷工、2019年長榮航空空服員罷工，希望透過這次展覽，讓更多人看見空服員工作的真實樣貌，以及台灣勞權發展的10年歷程。

▼《逐光夜航：空服員罷工紀念特展》讓更多人看見空服員工作的真實樣貌。（圖／故事StoryStudio提供、覺深攝影）

「逐光夜航：空服員罷工紀念特展」展覽資訊

展覽日期｜2026年7月4日（六）～2026年7月26日（日）

展覽時間｜周一至周日 11:00～17:00（假日延展至18:00）

展覽地點｜松山文創園區 南向製菸工廠一樓

展覽費用｜免費參觀